Per Bassetti, a cui l’idea di chiudere in casa tutta Italia piace poco, sarebbe meglio optare per dei lockdown mirati, solo in quelle Regioni dove i contagi sono in salita. Anche perché, rinnegare le decisioni prese in precedenza equivale all’ammissione di avere preso decisioni inutili o poco effettive.

Rispondendo a Myrta Merlino che gli chiede il motivo dell’alto tasso di mortalità in Italia, Bassetti replica che «io li piango tutti i morti, ma a parte che ieri in Veneto hanno contabilizzato dei decessi che appartenevano ai giorni prima, sono settimane che diciamo che per vedere i contagi stabilizzati dopo le nuove misure ci vogliono tre settimane». I morti sono sì troppi, «anche perché siamo la sanità più etica del mondo, non lasciamo indietro nessuno».

Nessuno ha messo in sicurezza gli anziani