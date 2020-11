Roma, 20 nov – Fate l’amore, non fate i catastrofisti. È questo in sostanza il messaggio lanciato da Matteo Bassetti. Il noto infettivologo è infatti tornato sulla questione del sesso con la mascherina. L’idea balzana era venuta a Theresa Tam, capo della Sanità canadese. Un’idea che Bassetti commentò così alla Zanzara su Radio24: «Dentro una coppia è giusto continuare a fare sesso», aveva spiegato. «Siamo arrivati all’assurdo che il governo del Canada abbia detto che per fare sesso c’è bisogno della mascherina e non ha mai nominato il profilattico. Ma oggi una sconosciuta non la bacerei, eviterei di farlo. I rapporti sessuali andrebbero fatti all’interno della coppia stabile, le cose casuali sarebbe meglio evitarle».

Bassetti contro il sesso con mascherina

Bassetti è dunque tornato sull’argomento in una conversazione con Annalisa Chirico, giornalista del Foglio. «Quando ho visto le raccomandazioni canadesi mi sono messo a ridere, ma anche depresso, perché non ha citato la parola “preservativo”. Noi abbiamo lavorato negli ultimi trent’anni per insegnare l’uso del preservativo, ora ci dicono che possiamo fare sesso senza preservativo purché si tenga la mascherina». Un evidente controsenso, agli occhi del direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

«Fare l’amore fa bene»

Ma quella di fare sesso con la mascherina, ci dice Bassetti, non è solo una raccomandazione assurda e contraddittoria. È proprio sbagliata a monte: va evitato il sesso occasionale con estranei, questo sì, ma in una coppia stabile non c’è alcun problema. Di più: fare l’amore è salutare, soprattutto di questi tempi. «Fare l’amore fa bene, fa bene all’amore e alla psiche, bisogna praticarlo ancora più di prima», afferma infatti Bassetti. E col partner occasionale? «Bisogna fare quello che si è sempre fatto: usare il preservativo per proteggersi da malattie ancora più gravi, come l’Hiv». Insomma, fate l’amore, non fate i catastrofisti.

