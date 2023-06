Roma, 25 giu – “Basta croci in montagna”. L’ultimo delirio politicamente corretto l’ha partorito il Club alpino italiano (Cai), chiedendo lo stop alle croci sulle vette delle montagne. Sì, avete capito bene, la nota associazione ha lanciato una proposta che ricorda quella dei crocifissi nelle aule scolastiche che secondo i compagni più fanatici andrebbero rimossi perché offendono la sensibilità dei non cristiani. “La società attuale si può ancora rispecchiare nel simbolo della croce? Ha senso innalzarne di nuove? Probabilmente la risposta è no“, scrive il Cai sul suo storico portale, Lo Scarpone. Secondo il club le croci in montagna sarebbero “anacronistiche” e “divisive”. Il tutto perché, a loro avviso, stridono con “un presente caratterizzato da un dialogo interculturale, che va ampliandosi, e da nuove esigenze paesaggistico-ambientali”. Esigenze paesaggistico-ambientali? Santissima pazienza.

“Basta croci in montagna”: la proposta (delirante) del Cai

Per tentare di apparire minimamente serio, il Cai fa comunque sapere di “guardare con rispetto le croci esistenti”, ma allo stesso tempo di “preoccuparsi del loro stato ed eventualmente, in caso di necessità, occuparsi della loro manutenzione (ripulendole dagli adesivi, restaurandole in caso di bruschi crolli)”. Questo perché, rimuovere le croci esistenti “sarebbe come cancellare una traccia del nostro cammino; un’impronta a cui guardare per abitare il presente con maggior consapevolezza”.

Tuttavia, sempre secondo il club alpino, “è proprio il presente, un presente caratterizzato da un dialogo interculturale che va ampliandosi e da nuove esigenze paesaggistico-ambientali, a indurre il Cai a disapprovare la collocazione di nuove croci e simboli sulle nostre montagne”. Per poi specificare: “E’ lo stesso metro che il sodalizio ha adottato con i rifugi e con le vie ferrate, prendendosi cura delle strutture esistenti e, al contempo, dichiarandosi contrario alla realizzazione di nuovi innesti”. Intanto però i primi effetti di queste scempiaggini già si vedono, come raccontato da Il Giorno. Sì perché le guide alpinistiche di Alagna (Vercelli) hanno già cominciato a rimuovere alcune croci, per ammassarle in un memoriale.

Alessandro Della Guglia