delocalizzazione era accusato di non essere al passo coi tempi. Negli ultimi anni però, si sta assistendo a Emmanuel Macron vuole risolvere questo problema riportando la produzione di farmaci in Francia. Roma, 25 giu – Negli ultimi trent’anni le imprese hanno chiuso gli stabilimenti nelle nazioni occidentali e spostato la produzione nei Paesi in via di sviluppo, dove la manodopera era a buon mercato. Il tutto, ovviamente, al fine di massimizzare i profitti. Chi si opponeva a questaera accusato di non essere al passo coi tempi. Negli ultimi anni però, si sta assistendo a un ripensamento dei processi di delocalizzazione . Perché se è vero che spostare la produzione nei Paesi in via di sviluppo fa crescere i profitti delle aziende, è anche vero che questo processo crea grossi problemi logistici, visto che interruzioni nella produzione sono difficili da risolvere e generano zavorre che bloccano gli approvvigionamenti. Un esempio in tal senso è la carenza di medicinali, verificatasi negli ultimi temi. A tal proposito, è di pochi giorni fa la notizia che il presidente transalpinovuole risolvere questo problema riportando lain Francia.

Come Macron riporta in Francia la produzione di farmaci

450 farmaci considerati “essenziali” e che intende iniziare a produrre in Francia. Per tale motivo sta offrendo incentivi alle imprese farmaceutiche per costruire impianti di produzione in territorio francese. “Nei mesi e negli anni a venire, dobbiamo assolutamente mettere in sicurezza le catene di produzione di questi 450 farmaci essenziali, o delocalizzando completamente o diversificando e continuando a innovare”, ha detto Macron. Il governo francese ha fatto una lista di. Per tale motivo sta offrendo incentivi alle imprese farmaceutiche per costruire impianti di produzione in territorio francese. “Nei mesi e negli anni a venire, dobbiamo assolutamente mettere in sicurezza le catene di produzione di questi 450 farmaci essenziali, o delocalizzando completamente o diversificando e continuando a innovare”, ha detto Macron.

Certo, sembra strano che un globalista come Macron metta in atto una politica “sovranista”, ma il fatto è che il presidente francese sente la pressione del Rassemblement National. Il partito di di Marine Le Pen ha d’altronde sostituito i socialisti risultando ad oggi il più apprezzato dalla classe operaia. Più in generale, il governo di Parigi ha assoluto bisogno di riportare in Francia le imprese manifatturiere, al fine di creare posti di lavoro anche per quegli elettori che da anni si sentono abbandonati.

Giuseppe De Santis