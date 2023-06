Roma, 25 giu – Stava per compiere un colpo di Stato, o per meglio dire un colpo di mano, poi si è fermato d’un tratto. Ha deciso di mollare, ufficialmente dopo la mediazione più improbabile: quella del presidente bielorusso Alexandr Lukashenko. “Ci fermiamo e torniamo alle basi. Torniamo in Ucraina”, ha annunciato in un messaggio audio in cui ha spiegato di voler “evitare un bagno di sangue”. E così il capo del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, ha infine lasciato la città di Rostov sul Don insieme alle sue truppe. E lo ha fatto, incredibilmente, tra gli applausi della folla e fiori sui carri armati.

Prigozhin lascia Rostov tra gli applausi

Prova ne sia questo video, in cui si vedono i cittadini della città strategica per l’esercito russo, poiché lì c’è il centro di comando delle operazioni militari in Ucraina, salutare sorridenti il leader della Wagner. Tutti felici, in preda a un surreale entusiasmo, forse dettato da un sospiro di sollievo dopo la grande paura. Perché anziché sprofondare in una possibile guerra civile, all’improvviso il cielo su Rostov si è rasserenato e si può tornare alla normalità. Almeno per ora.

Prigozhin dovrebbe essere accolto in Bielorussia, mentre i paramilitari della Wagner dovrebbero tornare a combattere in Ucraina, probabilmente integrati nell’esercito russo. Intanto a Rostov si festeggia così.

La Redazione