Il calo dei ricoveri si associa ad un cambiamento negli accessi al pronto soccorso del Papa Giovanni. Diminuiscono quelli per Covid, lasciando spazio a quelli per altre patologie. «Esatto: sempre nella giornata di ieri gli accessi totali al pronto soccorso sono stati una settantina, per essere precisi 38 accessi riguardavano persone con sospetto Covid o già malate, – specifica Pezzoli – mentre altri 30 sono stati gli accessi per altre patologie. Insomma, stiamo riprendendo l’attività anche riferita a ricoveri, diciamo così, ordinari, rispetto alla pandemia. Questo non significa che si può abbassare la guardia, anzi». Vanno scoraggiati ed evitati comportamenti che portino a «qualunque fenomeno di rebound nei prossimi giorni, bisogna restare sulle barricate e verificare gli andamenti almeno per le prossime due o tre settimane. Il nostro ospedale resta e resterà per diverso tempo un caposaldo nella lotta al Covid, non si dimentichi che abbiamo ancora ben oltre 400 persone ricoverate per Covid-19. E molte sono gravi: la Terapia intensiva di fatto è ancora satura, con oltre 90 malati Covid. La permanenza in Terapia intensiva è molto prolungata, dai 15 giorni in su, e stiamo assistendo, tra i casi recenti, a situazioni più complesse».

Cristina Gauri