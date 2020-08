Roma, 24 ago – Sei contro l’immigrazione, quindi ti meriti diluvi e inondazioni. A dirlo è stato Paolo Berizzi, che come di consueto ha sprecato l’ennesima occasione per tacere dilettandosi a declinare in chiave antifascista il violento nubifragio che ieri ha messo in ginocchio le province di Verona, Vicenza e Padova; per lo scrittore e inviato di Repubblica, infatti, la causa della supercella che ha causato danni enormi alla città scaligera è da imputare nientemeno che al karma. Un karma antirazzista, ovviamente, che si è abbattuto sulla città che il solerte giornalista orobico si dipinge come un covo di SS.

Così stamattina, alzatosi di buonora, Berizzi ha così twittato: «Sono vicino a Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma». Ora quindi anche divinatore e indovino. Nel frattempo i cittadini veronesi di fede politica progressista si staranno chiedendo che cosa avrebbero fatto di male perché la furia karmica si sia abbattuta indiscriminatamente anche sulle loro proprietà, ma forse Berizzi è troppo impegnato a scrutare nei fondi di caffè (fondi antifascisti, sia chiaro) per fornire una risposta.

Sono vicino a #Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma. pic.twitter.com/joRrmSaurE — Paolo Berizzi (@PBerizzi) August 24, 2020

Immediata la reazione del consigliere comunale veronese Andrea Bacciga: «Ho visto tanti messaggi di sciacalli che hanno approfittato di questa tragica situazione per un po’ di visibilità. Ma questo di Berizzi, supera tutti. Poiché, secondo lui, noi Veronesi siamo nazifascisti, razzisti, omofobi ci meritiamo questo tragico evento. Questo essere non merita nemmeno insulti, va lasciato nel suo angolino di inutilità e provocazioni, dimenticato e mai più considerato».

Bastonato dai suoi stessi follower

Nel frattempo Berizzi le ha prese – mediaticamente, s’intende – anche dai suoi stessi sostenitori, che hanno così commentato sotto il suo tweet: «Una vaccata peggiore non la potevi scrivere te lo dico da convinta elettrice di sinistra. Ti dovresti profondamente vergognare. Solidarietà ai cittadini veronesi», attacca un’utente. «Dal commento pieno di odio si evince che lei è un disagiato. Dall’uso del concetto di karma ad cazzum, anche psicolabile. Si faccia vedere da uno bravo», le fa eco un altro. «Di solito la seguo con molto interesse e non commento con facilità (ci vorrebbe molto più silenzio anche sui social). Ma questo è proprio un brutto tweet. E non c’entrano parti politiche, è brutto comunque», incalza un altro follower. Chissà se darà degli squadristi anche a loro.

Cristina Gauri