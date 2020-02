Roma, 27 feb – La diffusione del coronavirus in Italia ci ha resi edotti dell’esistenza di un patrimonio di cui sino ad ora avevamo ignorato l’esistenza: un numero spropositato di virologi e infettivologi – usciti dalle profondità delle piattaforme social e che evidentemente non sapevamo di avere entro i nostri confini – che non perdono occasione per elaborare tesi fantasy sulla trasmissione del contagio e diffonderle tramite post e commenti.

Non sono un virologo, ma

Alcuni di essi, particolarmente umili, premettono il letale “io non sono un virologo, ma” e attaccano con degli assunti ancora più deliranti. Un conto, però, se rimangono confinati nei social, un conto se gli viene permesso di parlare in televisione, come è capitato all’ex-segretario del Partito democratico Pierluigi Bersani, che con la sparata da boomer andata in onda a Fuori dal coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano, si è aggiudicato la palma di scienziato della settimana.

La parola allo scienziato

«Io non sono un virologo, ma ragiono», assicura Bersani. Lui ragiona, quindi siamo a cavallo. E prosegue: «Di tutti i contagiati che abbiamo trovato in Italia non ce n’è uno che venisse dalla Cina. O che avesse avuto a che fare con un cinese. Mi viene il dubbio che il virus ce l’avessimo già in casa prima. Che noi corressimo dietro ai cinesi mentre lo stavano propagando gli italiani».

Il signor Bersani evidentemente vive in una zona d’Italia dove la ricezione di internet e segnale televisivo è lacunosa, dal momento che i primi due infetti di cui si ha avuto notizia sono stati proprio una coppia di cinesi in vacanza a Roma; e il contagiato numero tre, italiano, era un ricercatore residente a Wuhan. Ci sentiamo anche un po’ stupidi a doverlo spiegare, ma i virus non si autogenerano per magia e senza correlazione in punti random del globo. Ignoranza o malafede? Perché se per giustificare il fallimentare, disastroso tentativo di profilassi dal Covid-19 messo in atto alcune settimane fa dall’esecutivo giallofucsia; se per voler incolpare gli italiani ora assurti al ruolo di “cattivi untori”, si arrivano a negare fatti di cronaca e inventarsi teorie scientifiche da Alto Medioevo, qualche dubbio sulla buona fede di alcuni personaggi è più che lecito farselo.

"Io non sono un virologo ma ragiono e mi domando, come mai di tutti i contagiati italiani non ce n'è uno che abbia avuto contatti con la Cina?Mi viene il dubbio che il virus fosse già in casa prima dell'allarme"Che ne pensate delle parole di Pier Luigi Bersani?Ora a #FuoriDalCoro Gepostet von Fuori dal coro am Dienstag, 25. Februar 2020

Cristina Gauri