La sinistra rosica

L’occasione di oggi mi permette di ribadire in modo ufficiale le mie scuse in quest’aula», è così intervenuta Donazzan nel corso della discussione della mozione. «Non era mia intenzione offendere nessuno. E certamente non mi troverò mai più nella circostanza di rispondere ad una trasmissione, qual è La zanzara, irridente e sopra le righe,alla mia amministrazione regionale».«Ringrazio il mio gruppo e il mio partito, che – ha concluso Donazzan –E che dimostrano come, su alcuni temi, la nostra nazione abbia ancora ferite aperte e un clima che non permette leggerezze».

«La Lega ha scelto di non scegliere, l’astensione sul caso Donazzan è la cosa più grave», tuona Erika Baldin (M5s). «Nessuna condanna ufficiale, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi da parte degli esponenti leghisti che, evidentemente, sono ben contenti di sacrificare le proprie convinzioni sull’altare degli equilibri della Giunta Zaia».

Elena Donazzan canta Faccetta Nera a La Zanzara

Cristina Gauri