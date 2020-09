Bologna, 8 set – Un’altra aggressione ai danni di un italiano operata da un gruppo di extracomunitari, immortalata in un video, e che arriva solo a quattro giorni di distanza da quella di cui avevamo precedentemente parlato sulle pagine del Primato: il 4 settembre si trattava di quattro africani che massacravano a calci in testa e pugni un italiano per poterlo rapinare de suoi averi, mentre oggi tocca a tre stranieri che mettono a tappeto un italiano – potrebbe trattarsi di un anziano o un signore di mezza età – per sottrargli borsa, orologio e bicicletta.

Succede nella multiculturale ed inclusiva Bologna, un luogo magico, dove, tanto per fare un esempio, il vescovo dispone che per la festa patronale vengano cucinati tortellini «inclusivi» halal al pollo affinché anche gli immigrati di fede musulmana li possano gustare. Ma cosa accade per le strade felsinee quando vescovo e sindaco non guardano? Degrado, spaccio, furti, aggressioni, come quella che vi proponiamo oggi. Le immagini parlano da sole, così come le urla della vittima che cerca disperatamente di liberarsi dei tre criminali mentre questi si avventano sui suoi averi come avvoltoi.

L’ulteriore nota di vergogna, il colpo di grazia a chi sta subendo un tale scempio, lo dà infine la vigliaccheria, l’indifferenza, la totale mancanza di reazioni dei testimoni dell’episodio, che stanno filmando la scena con il cellulare. Nel video si sentono le voci di almeno tre persone a bordo di un’automobile: nessuno che prenda l’iniziativa di chiamare le forze dell’ordine, nessuno che dica: «Dobbiamo fare qualcosa». Il ragazzo che presumibilmente sta girando il video esorta il guidatore a non fermarsi e a non scendere dall’auto «Oh, oh! Non famo scherzi, dai!».

Bologna, ragazzo italiano massacrato di botte e rapinato da tre clandestini nordafricani in mezzo alla strada in pieno giorno. #risorseINPS #RadioSavana pic.twitter.com/lypPV4NQCf — RadioSavana (@RadioSavana) September 7, 2020

Cristina Gauri