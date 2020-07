Roma, 20 lug – Da qualche tempo mancavano all’appello le sparate di padre Zanotelli, ma con l’intervista rilasciata un paio di giorni fa al Corriere del Trentino ha recuperato in un sol colpo. Dopo aver «benedetto» le sardine e infangato la memoria dei caduti di Nassiriya il sacerdote più immigrazionista d’Italia – secondo solo all’outsider Biancalani le cui gesta meriterebbero una rubrica settimanale su questa testata – ha voluto metter becco nella decisione della Giunta della Regione autonoma del Trentino riguardo la fruizione gratuita dei mezzi di trasposto pubblico. D’ora in poi, infatti, nella Regione a statuto speciale solo gli anziani over 70, e non più gli extracomunitari, avranno diritto ad usufruire del servizio senza pagare.

La qual cosa ha fatto rizzare gli ultimi bianchi capelli rimasti in testa al don, che si è così sfogato: «Sono rimasto colpito dalla vicenda dei bus: togliere la gratuità dei viaggi ai richiedenti asilo per darla agli anziani che non ne hanno necessità», ha tuonato. Quanta cristiana empatia nelle parole di Zanotelli. Che gli anziani non abbiano necessità di spostarsi e che i fratelli migranti abbiano più diritti dei pensionati l’ha ovviamente stabilito lui, di suo arbitrio; perché potremo essere tutti uguali davanti a Dio ma non di fronte a Zanotelli, che mette l’umanità in due recinti: immigrati (molto bene) e italiani (malissimo).

E a proposito di Dio, «Il Trentino ha bisogno di missione, di tornare al Vangelo, a quei valori che erano parte della società trentina», e per farlo è necessario consegnare le chiavi della Regione agli immigrati, perché la ripopolino. «I tanti paesi semivuoti del Trentino dovrebbero promuovere un progetto come quello di Riace, ripopolarsi con i migranti. L’orizzonte è un’umanità plurale, come diceva Pierre Lucien Claverie», è la chiara ricetta del missionario: per qualsiasi problema, la soluzione è riempire l’Italia di stranieri, nel nome di un non meglio specificato «ritorno al Vangelo». Il prete non ha nemmeno disdegnato di dare patenti di cristianità a seconda della preferenza elettorale, sport molto in voga tra i sacerdoti progressisti di tutto il mondo: «Quando ascolto certi slogan e la loro declinazione politica mi chiedo come un cristiano possa effettuare certe scelte elettorali». E pensare che i suoi nuovi amici di sinistra, una volta i preti se li mangiavano…

Cristina Gauri