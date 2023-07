Roma, 11 lug — Il caldo, e l’esasperazione causata dall’eterno stato di impunità in cui agiscono le borseggiatrici nomadi sui trasporti pubblici capitolini, giocano brutti scherzi: è accaduto sull’autobus Roma-Ostia Lido, dove un passeggero ha sorpreso una ladra di origini rom mentre stava rubando il contenuto di una borsa, e l’ha malmenata con violenza per farsi giustizia da solo. La scena, ripresa da diverse angolazioni da alcuni passanti, è finita sul canale telegram di Welcome to favelas e ha fatto il giro del web diventando immediatamente virale.

Ladra rom sorpresa a rubare picchiata da un passeggero

Dai vari spezzoni diffusi dal noto canale sembra che l’uomo, in maglietta azzurra, pantaloncini neri e e ciabatte rosse abbia iniziato a schiaffeggiare la donna dopo averla colta sul fatto; in un altro video si nota la ladra rom, vestita con un abito grigio trascinata a terra per i capelli dal suo aggressore, davanti a una folla sbigottita. Qualcuno accenna a fermarlo, ma lui seguita a malmenarla, mentre la donna si rannicchia in posizione fetale cercando di proteggersi dai colpi. In un’altra scena il passeggero violento viene allontanato dai presenti e portato all’esterno del mezzo fermo al capolinea, ma lui tenta di risalire a bordo. In un altro filmato l’aggressione continua in strada.

Cristina Gauri