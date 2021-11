Il buttafuori gli chiede il green pass, lui gli spara: in manette mafioso 45enne

Bari, 19 nov — «Prego esibire il green pass», gli intima il buttafuori all’ingresso di una discoteca: dopo un breve battibecco, per tutta risposta il suscettibile avventore estrae una pistola e gli spara a bruciapelo, ferendolo gravemente.

E’ quanto successo due giorni fa Modugno, nell’hinterland di Bari. Secondo quanto riportato da FanPage, il 45enne Giovanni Gualberti è finito in manette per avere fatto fuoco contro l’impiegato della sicurezza della discoteca Demodé che gli aveva chiesto di mostrargli il certificato vaccinale. La situazione green pass, non c’è che dire, sta diventando incandescente: tra controllori zelanti e cittadini ormai insofferenti, in alcuni — per fortuna rari — casi ci scappa la tragedia. Basta incontrare quello che «la luna storta» e la tragedia è servita. Nella caso specifico, l’uomo aveva rifiutato — essendone sprovvisto — di esibire il green pass al buttafuori. Questi gli aveva così sbarrato il passo. «Senza pass non può entrare».

Spara al buttafuori che gli chiede il green pass

«Nella sua logica criminale, il suo pass era la pistola», ha così stabilito il Gip di Bari nel descrivere il comportamento del 45enne. Per lui «quella era la modalità più sicura per entrare» in discoteca, ovvero «mostrare il suo pass personale, la pistola», con la «pretesa di imporre la propria legge arrogante e sopraffattrice». E’ quanto scritto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari Francesco Mattiace, nel provvedimento di convalida dell’arresto dell’uomo.

Stando a quanto riferito dagli inquirenti Gualberti risulterebbe essere un esponente di spicco del clan mafioso Strisciuglio di Bari. Dopo aver estratto la pistola e fatto fuoco contro il buttafuori, l’uomo se l’era data a gambe facendo perdere le proprie tracce. Nel mentre, i presenti cercavano di soccorrere la vittima. Grazie alle telecamere di sicurezza della zona Gualberti era stato individuato e poi arrestato nella sua casa di Bari Vecchia. Su di lui gravano ora le accuse di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso e dai futili motivi e di porto abusivo di armi da fuoco.

Il litigio

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, coordinati dal pm Marcello Quercia e dal collega della Dda Fabio Buquicchio, il buttafuori aveva impedito l’ingresso a Gualberti perché sprovvisto sia di biglietto sia di green pass. Il 45enne avrebbe quindi mostrato la pistola infilata nella cintura dei pantaloni, a mo’ di avvertimento, pronunciando frasi come «io il biglietto non l’ho pagato mai» e «voi non sapete chi sono io». Lungi dal chiudere un occhio, l’addetto alla sicurezza non si è lasciato intimidire, rimanendo irremovibile. Ne è nato un battibecco, quindi una colluttazione con minacce di morte, spintoni, schiaffi e un pugno sferrato dalla vittima a Gualberti. Quest’ultimo ha estratto l’arma e sparato. Un atteggiamento che avrebbe «indotto in quasi tutti i presenti uno stato di soggezione con conseguente atteggiamento omertoso», conclude il Gip.

Cristina Gauri