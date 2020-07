Piacenza, 29 lug – Nuove ombre sulla caserma Levante dei Carabinieri di Piacenza finita sotto sequestro dopo che è stato scoperchiato il vaso di Pandora dei vergognosi crimini commessi dai militari coinvolti. Torture, spaccio, arresti illegali, estorsioni, false attestazioni, festini con droga e escort – alcune delle quali trans – tenute sotto ricatto dai militari stessi. Proprio una di loro, Francesca, ha denunciato cosa succedeva entro le mura della Levante affermando di essere stata più volte minacciata dagli ormai tristemente noti esponenti dell’Arma, fino alle percosse fisiche.

“Un puttanaio”

In una recente intervista a Radio Capital, Francesca è stata in grado di fornire altri scabrosi particolari sui festini in questione. «Il responsabile è il maresciallo Orlando, della caserma di via Caccialupo. Quella caserma era un pu**anaio, almeno quattro volte abbiamo fatto feste con sesso e droga. Volevano fare tutto senza protezione anche se io sono sieropositiva», racconta la trans.

Sesso senza protezione

Una consuetudine le minacce e le violenze: «Se non lavoravo per lui, per il Comandante Orlando, faceva in modo di mandarmi in Brasile. Un po’ di botte le ho prese, ma erano aggressioni sessuali, sono i maniaci del sesso, perché loro sono maiali» spiega Francesca. «Era sesso a go-go, droga a go-go. Volevano fare tutto senza protezione ero io che frenavo. Io sono sieropositiva, ma uso sempre il preservativo. Le altre lo facevano senza, ma io no. Loro facevano sesso violento, sesso animale».

“Sono tutti gay”

Fino ad arrivare a particolari decisamente più intimi riguardanti i gusti sessuali dei carabinieri: «Sono tutti gay perché succhiano ca**i. Scopa fi*a, scopa cu*o, succhia ca**o, vuol dire che sono gay. Però io ho usato sempre il mio guanto con loro, perché lo sapevo che questa bomba esplodeva. Io sono andata in caserma 3 o 4 volte».

“Anche la Polizia sapeva”

Non è tutto: secondo Francesca, anche la polizia di Piacenza era a conoscenza di quanto avveniva nella caserma Levante. «La Polizia sapeva che uno di loro veniva a casa mia e una volta sono andata a sporgere denuncia. Sono fatti che sono successi da tanto tempo a Piacenza, non solo con la caserma dei Carabinieri, ma anche la Questura. Adesso si sono calmati ma anche loro ne hanno combinate di tutti i colori».

Cristina Gauri