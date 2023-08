Carburanti, prezzi medi obbligatori per i distributori: come consultarli in tempo reale

Roma, 1 ago – A partire dalla giornata di oggi, 1 agosto, tutti i distributori di carburanti dovranno esporre un cartello con l’indicazione dei prezzi praticati e dei prezzi medi nazionali. E’ quanto stabilito dal nuovo, apposito, provvedimento governativo. Una misura imposta con l’obiettivo di calmierare la continua crescita dei prezzi alla pompa. Difficile dire se si rivelerà davvero efficace, anche perché i prezzi attualmente restano elevati. A titolo esemplificativo, in Autostrada, come rilevato dal Mimit, il prezzo medio della benzina al self è di 1,984 euro al litro, quello del gasolio 1,854.

Prezzi medi carburanti esposti nei distributori. Come vengono calcolati

La media regionale stradale vede il picco del prezzo nella Provincia autonoma di Bolzano, con 1,945 euro al litro, seguita dalla Puglia con 1,943 euro. Il prezzo medio più basso si registra nelle Marche: 1,892 euro al litro. Sotto la soglia di 1,9 euro anche il Veneto, con 1,898 euro al litro.

Il prezzo medio dei carburanti viene elaborato quotidianamente dal ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base dei prezzi praticati dagli esercenti, quale media aritmetica.

I cartelli con i prezzi dovranno essere esposti, ben visibili, all’interno dell’impianto e per ciascun tipo di carburante venduto: prezzo medio self-service per gasolio e benzina, prezzo medio servito per gpl e metano.

Come consultare i prezzi in tempo reale

Per apprendere i prezzi medi più convenienti è possibile consultare ogni giorno il sito Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, non prima delle 8:30, oppure presso i punti vendita entro le ore 10:30 nel caso in cui l’impianto apra entro le 8:30. Se l’apertura è prevista dopo le 8:30, il prezzo medio verrà esposto entro le due ore successive.

Come mai il prezzo medio è diverso da regione a regione? Tutto dipende dalla tipologia di impianti, dalla presenza più o meno diffusa sui punti vendita di altri servizi e attività commerciali e di infrastrutture logistiche per il rifornimento degli impianti stessi.

Alessandro Della Guglia