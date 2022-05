«L’Italia ha il potenziale per tornare ad essere una potenza e, che può avvenire soltanto tornando a pensarci come nazioni europee in grado di decidere e plasmare un proprio destino economico, politico e culturale» afferma CasaPound Italia in una nota diffusa sui social. Il movimento denuncia le contraddizioni e il fallimento

I due meccanismi d’occupazione politico-militare, « sorti sulle ceneri delle nazioni europee , non hanno mai assolto alla funzione di difesa per la quale da settanta anni vengono presentati, finanziati e supportati dalle governance continentali». Entrambi i blocchi «esistono per compensazione, l’uno a giustificazione dell’altro, entrambi occupati ad inficiare qualsiasi posizione terza che possa mettere in discussione la loro egemonia bilanciata».

oggi che la guerra in Europa ci impone di ripensare con decisione alla nostra autodeterminazione strategica» — «non ne giustifica mai un altro», prosegue CasaPound Italia, e « l’intollerabile assuefazione dei popoli dell’Europa occidentale rispetto alla dominazione della Nato non può in alcun modo essere interpretato come una predisposizione all’essere luogo in cui installare o ristrutturare analoghi meccanismi d’occupazione».

per gestire i loro interessi particolari». L’Italia deve porsi a guida di interessi condivisi, ma perché ciò avvenga «deve avvenire una rivoluzione nell’attuale classe dirigente per tornare Potenza e contare di più in Europa e nel Mondo».