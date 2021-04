Catania, 30 apr – Per la parità di genere, secondo neo femministe e sostenitori del Ddl Zan, c’è ancora molta strada da fare. Pare però che questa eguaglianza abbia colpito duro, a livello penale, una donna di Catania accusata di maltrattamenti in famiglia (davanti agli occhi del figlio minorenne) e per questo arrestata. Il marito ha sporto denuncia e si è fatto medicare per le percosse subite.

Catania, donna arrestata per maltrattamenti

Siamo a Catania dove una donna è stata arrestata dalla polizia con un accusa pesante come un macigno: maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi a danno del marito. Le forse dell’ordine sono intervenute nell’abitazione della famiglia su segnalazione di vicini di casa, preoccupati per le urla e i rumori: qui, gli agenti hanno accertato che la donna aveva aggredito il marito o in presenza del figlio minorenne dei due. Secondo quanto emerge dalle prime indagini, questo comportamento è stata la causa di una serie di episodi simili.

La denuncia del marito

Questa volta, il marito ha deciso di presentare denuncia in questura e ha trovato il coraggio di lasciare la casa di famiglia e la moglie che lo maltrattava insieme al figlio minorenne, incolpevole testimone di questi atteggiamenti disfunzionali. Medicato per le percosse subite , il marito è è stato giudicato guaribile in quattordici giorni.

Ilaria Paoletti