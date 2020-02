Bologna, 13 feb – Sorosiana? Ce l’ho. Immigrazionista? Ce l’ho. Femminista? Anche. Pro-gender? Pure. Ce le ha tutte Elly Schlein, astro nascente della nuova sinistra di governo, il volto nuovo del progressismo globalista, liberal e post-operaia, delfina di Bonaccini in Emilia Romagna. Al puzzle, ieri, si è aggiunto l’ultimo tassello: la Schlein è anche bisessuale e in questo momento ha una relazione con una donna. Ci saremmo stupiti del contrario, in realtà. Il coming out della neo eletta vice presidente, comprensivo di particolari sulla sua attuale vita sentimentale, se in teoria non ci dovrebbe interessare minimamente, è indicativo di quanto la Schlein (e chi dietro di essa) stia strumentalizzando sé stessa per portare avanti l’agenda Lgbt.

La rivelazione

La rivelazione arriva a L’Assedio, la trasmissione di Daria Bignardi. La presentatrice lo chiede direttamente all’interessata: «Mi faccio un po’ i fatti suoi. Lei è fidanzata?». Elly Schlein fa una breve, inutile premessa: «Di solito non parlo… sono molto riservata sulla mia vita personale, però qui faccio un’eccezione». Chiaro che sì: quale momento migliore per trasmettere l’ennesimo spot Lgbt? «Sì, sono fidanzata. Ho avuto molte relazioni in passato, ho amato molti uomini, ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice. Finché mi sopporta».

L’icona globalista è servita

La Bignardi, sempre più curiosa, le chiede se la compagna camminasse un passo avanti o indietro, ricordando la discussa frase di Amadeus sulle «donne che stanno un passo indietro rispetto ai loro compagni». L’ex europarlamentare risponde così: «Sempre fianco a fianco, sempre fianco a fianco. Questo è l’importante». Insomma, il quadro è completo: finalmente anche l’Italia ha la sua eroina iberal, l’icona di impalpabile fluidità mondialista è servita.

Cristina Gauri