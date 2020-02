Roma, 13 feb – La civiltà nichilista dei mercati si esprime anche, e non secondariamente, nella dissoluzione della figura del Padre o, più precisamente, in quella che Lacan definisce l’évaporation du père. Il Padre è, anzitutto, simbolo dell’identità e della provenienza. È la figura che permette al soggetto di identificarsi in una storia e in una tradizione: in una parola, di essere pienamente se stesso a partire dalla propria venuta al mondo. Di ciò offre un fulgido esempio l’uso del patronimico – il “pelide Achille” – presso gli antichi greci. La figura del Padre corrisponde, sul piano individuale, al padre biologico, che ha generato l’individuo come figlio, riconoscendolo e inserendolo in una tradizione familiare e in una storia: il Padre garantisce al figlio che la “gettatezza” (Heidegger) che l’ha portato al mondo non è una mera accidentalità. Al contrario, si incastona in una storia che al figlio preesiste e che conferisce un senso al suo essere al mondo. Il figlio non è solo la mera individualità vivente, quale esiste dalla nascita: è anche la storia familiare che porta alle spalle e con la quale si identifica.

La terra dei padri

Sul piano collettivo, il Padre coincide, poi, con il Vaterland, con la patria come “terra dei padri”, che è l’equivalente, per i popoli, di ciò che il padre biologico è per gli individui. I popoli non esistono come coacervo di individui senza memoria e senza prospettiva: si danno, invece, come figli della loro patria e della loro provenienza, si identificano con la storia dei loro padri, ossia delle generazioni che li hanno preceduti. Oltre che emblema dell’origine, il Padre è simbolo della Legge: di un nomos, però, che – come evidenziato da Lacan prima e da Recalcati poi – non soffoca il Desiderio, ma che, incanalandolo e orientandolo, lo rende produttivo e fecondo, razionale e legato al principio di realtà.

Legge e Desiderio, infatti, debbono trovare una loro armonia, secondo un equilibrio che si ponga a giusta distanza tanto da una Legge autoritaria, tale cioè da uccidere il Desiderio, quanto da un Desiderio anomico, che si rovescerebbe ipso facto in godimento mortifero e senza interdizioni. Il totalitarismo antiautoritario della free market society è strutturalmente edipico. Deve abbattere ogni figura della legge e della misura, del confine e del tabù: in una parola, deve dissolvere la Legge incarnata dal Padre, di modo che gli atomi consumatori vivano senza interdizioni e differimenti nella deregolamentazione integrale dell’economia e dei godimenti.

La “notte dei Proci”

La potremmo qualificare come la nuova deregulation economico-antropologica propria della civiltà globocratica, che, nel transito dalla hegeliana coscienza infelice all’incoscienza felice postmoderna, trasforma il lutto dell’évaporation du père in mito dell’emancipazione degli oltreuomini a volontà di potenza consumistica illimitata e, appunto, deregolamentata.

Ucciso il Padre, non sopravvive alcun nomos di ordine etico e religioso, morale e politico che possa disciplinare e normare il desiderare illimitato dei nietzscheani “ultimi uomini” (die letzten Menschen) a capitalismo integrale. Ogni desiderio di consumo deve diventare esso stesso legge riconosciuta e rispettata. È la condizione della “notte dei Proci”: in assenza del Padre Odisseo, a Itaca – come nell’odierna cosmopoli deregolamentata – regna il godimento anomico e ininterrotto, dissipativo e infecondo.

Diego Fusaro