Roma, 10 nov – Chef Rubio è stato cacciato da Discovery Channel? La notizia “bomba” è stata lanciata su Twitter ed è subito diventata virale. “Il figuro nella foto (Chef Rubio, ndr), aspirante cuoco, aspirante opinion leader, mancato cuoco e mancato opinion leader, è stato amorevolmente accompagnato alla porta da Discovery Channel. So anche il nome del sostituto, però una notizia buona alla volta. Oggi godiamoci questa. Cin cin. Comunque al suo posto ci va un vero e proprio chef”. A scriverlo è Dominique Antognoni, noto critico che evidentemente non apprezza troppo il cuoco che da qualche anno conduce la trasmissione Unti e Bisunti.





Intanto sui social…

A giudicare dalla reazione social alla notizia, Antognoni non è però il solo a non amare un personaggio ormai più celebre per le uscite deliranti (e spesso piuttosto offensive) sul web che per il modo di cucinare. Non ci sono ancora conferme ufficiali della cacciata di Chef Rubio dal programma televisivo, eppure su Twitter gli utenti hanno già iniziato a commentare, in molti casi non nascondendo un certo entusiasmo: “Adesso si capisce perché è una settimana che #ChefRubio non ammorba Twitter con i suoi deliri di onnipotenza. Il karma esiste per tutti, anche per chi si crede un Dio”, scrive un utente. Un altro replica a difesa: “Solidarietà a #ChefRubio . Stiamo tornando indietro”

Ma poi ecco n altro utente a incalzare: “Uno chef deve fare lo chef. Se rompe le palle ai politici, deve fare l’opinionista. Ma se uno non è né chef e né opinionista, e fa tutte e due contemporaneamente, rimane senza programma e come opinionista…si attacca al tram”. Nessuna certezza sul licenziamento del cuoco televisivo dunque, ma nel frattempo i commenti sulla vicenda fioccano. In certi casi anche piuttosto caustici: “Ma l’idea che a #ChefRubio chiudano il programma perché fa schifo, non è venuta a nessuno?“, chiede un utente.

Alessandro Della Guglia