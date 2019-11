Roma, 10 nov – “L’odio verso Liliana Segre è responsabilità di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Liliana Segre è stata testimone dell’inferno, ma continua ad avere negli occhi la luce di chi non ha rancore. A lei vogliamo somigliare e non a chi avvelena l’Italia con parole di intolleranza e odio”. A scriverlo è il solito Roberto Saviano su Twitter. Il nientologo dalla fesseria facile, sovente carica di livore, anche questa volta non è riuscito a trattenersi dall’imputare colpe inesistenti ai suoi nemici politici. Proprio non ce la fa Saviano, non riesce mai a ricordare la regola basica di ogni espressione verbale, quella che la maestra insegna ai piccoli alunni già dalla prima elementare: prima di dar fiato alla bocca contate fino a dieci e a quel punto, se non avete nulla di sensato da dire, evitate di sparare baggianate senza senso. E invece il bardo sprezzante del nulla, ama ribaltare questo concetto.





“Diffondono odio e ignoranza”

In questo caso non si è neppure limitato a cinguettare un’accusa diretta a Meloni e Salvini, ha postato sempre su Twitter un video pubblicato da Fanpage in cui si lancia in un sermone ancor più pesante: “Liliana Segre finisce sotto scorta – afferma Saviano – perché siamo diventati un paese pericoloso. E’ odiata perché in quanto vittima della shoah ha deciso di prendere posizione, di intervenire nel dibattito pubblico. Questa è la scelta che la resa odiosa ai sovranisti, ai reazionari, ai fascisti, a tutta la schifezza populista che usa l’odio come strumento di presenza costante sia sui social che nella vita pubblica”. Di qui l’attacco delirante: “Quest’odio porta la firma di Salvini e Meloni – dice Saviano – due tra i peggiori politici del nostro tempo, la cui mediocrità alimenta la loro infinita brama di potere. Due guitti che stanno diffondendo odio e ignoranza”.

Minacciare “democraticamente”

E ancora, sempre rivolto ai due leader politici: “State solo raccogliendo la bile di persone disperate. Noi non apparteniamo a voi, ci fate schifo. Che ogni persona possa smontare questo odio, cercando di essere ogni giorno diverso da persone come voi”. Poi Saviano rincara la dose e passa alla “minaccia democratica”: “L’odio che state diffondendo vi si ritorcerà contro, contro di voi, contro le persone che vi sono intorno. Un giorno la storia farà i conti con voi, squallide figure che avete permesso che un’anziana signora dovesse finire sotto scorta”. Infine ribadisce meglio il concetto: “L’odio che infetta le vostre trasmissioni e i vostri giorni dev’esservi ributtato in faccia, democraticamente come sto facendo in questo momento. Il primo passo da fare è quello di non somigliare a Salvini e Meloni”.

