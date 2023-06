Roma, 2 giu – No, chi ha ucciso Giulia Tramontano non è un uomo. Chi ha ucciso Giulia Tramontano è la negazione dell’uomo. E’ la negazione della bellezza, della poesia, dell’amore. E’ il frutto schifoso di una società dell’inconsistenza, depauperata di principi sacri, orfana di padre onore e madre coraggio. E’ il frutto marcio della messa al bando del concetto stesso di uomo, svirilizzato e trasformato in verme strisciante nel fisico e nell’anima. Il frutto dell’individualismo dilagante che scansa l’assunzione di responsabilità, della fluida destrutturazione cognitiva, biologica, emozionale. E’ la morte dell’educazione, della formazione, della consapevolezza. E’ l’ego massimo del piagnisteo dominante, distorsione infernale di chi ci propina la cancellazione dell’identità, di chi rimuove le radici, di chi vorrebbe definitivamente annientare il concetto stesso di persona, alla base di qualsivoglia comunità, di qualsivoglia famiglia, di qualsivoglia nazione.

Di uomini e donne. E di chi ha ucciso Giulia Tramontano

Dunque no, Alessandro Impagnatiello non è un uomo. E’ esattamente tutto quello che non può e non deve essere un uomo. Alessando Impagnatiello è il prodotto della (non)cultura del vuoto che insegna a uccidere l’uomo, dunque a disprezzare la donna. Liquido senza forma. La sua ferocia nell’atto, la sua glaciale confessione, il suo sguardo vitreo, il suo fregarsene di aver compiuto un orrendo crimine, sono la rappresentazione magmatica di questo non essere. “Ha dimostrato di essere in grado di mentire ripetutamente e di cambiare più volte versione dei fatti”, scrivono di questo verme l’aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo, nel decreto di fermo. Agli inquirenti Impagnatiello ha persino detto che la compagna “si era già inferta qualche colpo all’altezza del collo” e quindi “per non farla soffrire, le ho inferto anche io tre o quattro colpi all’altezza del collo”.

Inganno e menzogna, proposti con una freddezza sconcertante. Inganno e menzogna, termini chiave che inquadrano il non senso che attanaglia generazioni perdute, svuotate, annichilite. L’apoteosi dell’infamia incarnata. E che adesso, senza tante chiacchiere indecenti, deve essere punita. Perché non c’è nulla da salvare, nulla da perdonare, nulla da commentare oltre.

Ciao Giulia, ciao piccolino.

Eugenio Palazzini