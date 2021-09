Roma, 3 set – Mentre Nicola Zingaretti e Virginia Raggi si rimpallano le responsabilità, i cinghiali romani sbarcano sulla stampa internazionale grazie a un pezzo del quotidiano inglese Daily Telegraph sulla paradossale situazione nella Capitale.

“La guerra dei cinghiali”

Il pezzo del Telegraph, dall’emblematico titolo “Boar war erupts in Italy” e che parla appunto di rimpallo di responsabilità tra Zingaretti e Raggi, è stato tradotto da Vigilanzatv, e mostra Roma per quello che, attualmente, purtroppo è: un coacevo di sporcizia, di animali selvatici liberi e di irresponsabilità di chi dovrebbe sorvegliare tutto questo.

E dire che al Telegraph la Raggi piaceva …

Il sindaco di Roma Virginia Raggi, dopo la pioggia di scandali legati alla campagna per la sua rielezione (basti pensare ai fuochi d’artificio pagati con le tasse dei romani, poi saltati causa “maltempo” inesistente) è stata accusata dal quotidiano inglese di pensare più alle diatribe col governatore del Pd Nicola Zingaretti piuttosto di risolvere il problema del degrado, non da ultimo dei cinghiali. La stessa testata che cinque anni fa si esaltava – a sproposito – per il “Rome’s first female mayor” adesso si fa beffa della pentastellata.

“Raggi è in parte responsabile”

“La Raggi è lei stessa in parte responsabile dell’infestazione di cinghiali, non essendo riuscita a tenere sotto controllo l’emergenza rifiuti: i cassonetti dell’immondizia traboccanti offrono pasti agevoli per i voraci onnivori”, si legge nel pezzo a firma di Nick Squires. Secondo il Telegraph, i cinghiali non sono solo un problema di degrado o incuria ma anch eun pericolo per l’economia agricola locale. Gli inglesi ci ricordano come a luglio a protestare sono scesi in piazza gli agricoltori, perché i simpatici ungulati (si fa per dire): i cinghiali hanno distrutto milioni di euro di raccolti. “Noi seminiamo e i cinghiali raccolgono”, lamentano i contadini. Per non parlare degli incidenti automobilistici che coinvolgono i romani e i loro concittadini selvatici. Tutto questo in bella mostra su uno dei più diffusi quotidiani britannici. Bella figura per il “Rome’s first female mayor” …

Ilaria Paoletti