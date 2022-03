Roma, 6 mar – L’Europa è tornata a bruciare. Brulica l’occidente, mentre il tacco di Putin e dell’orso russo si è abbattuto sull’Ucraina. In questa settimana i media italiani e internazionali hanno inondato le nostre case con immagini strazianti provenienti da Kiev. Profughi, armi ed esplosioni: un mantra che riaccende il senso della storia. In questo scenario il popolo ucraino ha dimostrato al mondo intero quanto ancora, nonostante le campagne sradicanti del pensiero woke, sia radicato il senso di patriottismo, il senso più alto di Patria. In un viaggio senza limiti verso qualcosa di puro, verso gli avi che non hanno smesso di accompagnarci. “Vogliamo la Patria”, scrisse Giuseppe Mazzini, “la Patria una e rapidamente”. E sono i giovani col vessillo gialloblu attorno al collo, i giovani dell’Ucraina, ad invocarla. “Possiamo cedere su tutto, su questo no”.

“Come i patrioti di tanto tempo fa”: parla un giovane combattente di Kiev

Le comunicazioni digitali e liquide del 2022 ci permettono di essere attori non protagonisti dello scenario ucraino. In questo modo abbiamo raggiunto Artem Zinchenko, 26enne kievita, che da civile ha messo a disposizione il suo giovane spirito al servizio dell’Ucraina. Si fa chiamare Avik e ha una passione sfrenata per l’Italia, tanto da esserci stato svariate volte in visita. Parlare con lui è un fiume in piena che ci travolge. Le sue storie su Instagram ci guidano al centro dell’uragano, ci mostrano i volti della gioventù ucraina e riecheggiano, tra una stories e l’altra, le note di Tommaso Paradiso. “Ma quanto è puttana questa felicità”, sembrano gridare ansiogene le strade d’Ucrina. “Che dura un minuto” o forse l’eternità, “ma che botta ci dà” nell’infinito delle tempeste d’acciaio.

Solo dieci giorni fa a Kiev tutto taceva. Ora invece si vede una capitale armata, pronta a difendersi fino all’ultimo baluardo. Cos’è successo?

“Il 24 febbraio alle 4:00 di mattina la Russia ha iniziato i bombardamenti. Il popolo è stato svegliato dalle bombe, così abbiamo capito che la guerra era iniziata. Una guerra fatta per sterminare l’Ucraina. Noi siamo un popolo unico; possiamo tutti i giorni andare al lavoro, vivere le nostre vite, ma in un secondo sappiamo metterci a difesa della nostra Nazione. Siamo da secoli fedeli alla Patria, lo facciamo perché è scritto nel nostro sangue”.

Il conflitto sembra iniziato 8 anni fa con i fatti di Piazza Maidan. Come hai vissuto il succedersi degli eventi?

“Sì, è vero il conflitto ha avuto inizio 8 anni fa. Le persone che capiscono qualcosa di politica erano certe che prima o poi la Russia ci avrebbe attaccato. Conoscevamo il destino della Crimea e di Yanukovich (ex presidente ucraino, ndr) pupazzo di Putin. Quest’ultimo da anni lavorava per la capitolazione dell’Ucraina, infatti abbiamo dovuto fare la rivoluzione per cacciare via Viktor Yanukovich nel febbraio del 2014”.

Da una parte le ingerenze russe dall’altra la Nato. In questo scenario l’Ucraina sembra essere schiacciata tra i due opposti. Qual è la tua opinione?

“È vero l’Ucraina si trova tra due fuochi. Io e miei camerati vogliamo una Nazione indipendente. Indipendente da tutti. Gli Stati amici ci aiuteranno non solo a parole, siamo pronti ad unirci a loro per la nostra l’indipendenza”.

Ti abbiamo visto su Canale 5, mentre intervistato da Fausto Biloslavo preparavi le molotov per difendere Kiev. I kieviti sono pronti a tutto?

“I russi annegheranno nel loro stesso sangue. Vendicheremo ogni ucraino ucciso, vendicheremo ogni metro conquistato sul nostro suolo dalla Russia”.

In poche ore gli ucraini, i civili, si sono arruolati tra i volontari dell’esercito. Pensi che la vostra gente abbia dato dimostrazione al mondo di cosa vuol dire essere patrioti?

“Il nostro popolo ha dimostrato di essere esempio, vogliamo essere degni come i patrioti di tanto tempo fa. Come nel periodo dell’occupazione sovietica, come nelle due rivoluzione nel storia moderna d’Ucraina. Quello che succede ora e negli ultimi 8 anni è un’altra pagina di guerra per l’indipendenza della mia Nazione, una pagina aperta contro un impero totalmente impazzito”.

Vuoi lanciare un appello ai lettori italiani?

“Vorrei ringraziare gli italiani per il sostegno ricevuto e per gli innumerevoli messaggi che mi sono giunti. Noi vinceremo per forza e brinderemo con una birra nella mia, nella nostra, Kiev libera”.

Lorenzo Cafarchio