Se sei un manager o un direttore aziendale il pericolo di perdere i dati aziendali è alquanto limitato. Ci sono state aziende internazionali importanti che hanno pagato dazio a situazioni di fuga dei Big Data. Si è trattato, tuttavia, di episodi non così numerosi, perché spesso i sistemi di data protection, di cybersecurity e di sicurezza aziendale sono ottimi, aggiornati ed efficienti.

Questo significa che se un dipendente di una great company perde o subisce il furto di device contenenti dati sensibili, scattano tutta una serie di procedure che garantiscono una protezione più che adeguata. Senza dimenticare che spesso ci sono poi dei server atti a effettuare il backup di ogni dato ciclicamente.

Ben diversa è la situazione per le aziende a conduzione famigliare o per i liberi professionisti del settore del commercio, dell’editoria, del marketing e di tante altre attività.

I pericoli dai social e dalla rete

Il problema principale, che si è ancora più accentuato dopo la pandemia, è quello di proteggere laptop e smartphone. Infatti è proprio da questi dispositivi che possono arrivare i danni peggiori alla propria attività.

Ormai i telefonini sono delle vere e proprie banche dati. Le recenti novità del mondo dei pagamenti e l’uso delle app bancarie hanno trasformato il telefono in un contenitore di dati e in uno strumento di pagamento.

I criminali lo sanno bene e tramite i canali social o tramite i sitiweb spesso riescono a penetrare nei sistemi di sicurezza dei cellulari.

Sfruttano l’ingenuità delle persone e con tecniche apposite possono riuscire ad entrare nei dati dei computer e dei telefonini.

Cosa fare per proteggersi dai cybercriminali

Per prima cosa servono sempre password aggiornate del Wi-Fi, delle applicazioni e dei vari login sui social.

Importante poi è dotarsi di un antivirus, di un firewall e navigare con una VPN.

Molto utile è anche usufruire dell’autenticazione a due fattori e cambiare spesso le password.

Oltre a queste pratiche corrette, servirebbero poi servizi di aziende di cybersecurity, ma visti i costi non sempre tutti possono permettersi investimenti così onerosi.

A tal proposito può diventare utile pensare a software per spiare cellulari che consenta da remoto di controllare tutto ciò che sta facendo un eventuale malvivente, compresa la geolocalizzazione del dispositivo, le chiamate che vengono fatte, gli eventuali SMS inviati e addittura lo screening completo di tutto lo smartphone.

Uno strumento simile, peraltro non tracciabile, potrebbe essere anche un ottimo aiuto per le forze dell’ordine, che potrebbero facilmente rintracciare e recuperare il ladro.

I danni in caso di furto di informazioni

In primis l’eventuale perdita della propria privacy e poi di tutta una serie di dati economici o informativi che non devono essere rivelati pubblicamente o non devono essere conosciuti da parte di terzi.

Un rischio potenziale è quello di agevolare i competitor sul mercato oppure di subire ricatti economici per tornare in possesso della propria vita privata.

E non bisogna dimenticare gli eventuali illeciti (uso di app della banca o di sistemi di touch-pay) che sono stati compiuti da chi possedeva lo smartphone.

In caso si subisca un furto di informazioni, bisogna subito contattare le autorità vigenti e poi provvedere a informare tutti i vari servizi del fatto accaduto.

Sottovalutare la perdita o furto del proprio telefono o del proprio personal computer può comportare gravissimi danni economici e di immagine a noi e alla nostra attività. È bene non dimenticarlo mai.