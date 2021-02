«Al Paese vostro non fate queste cose, solo in Italia vi permettete di farle. La differenza è che là vi tagliano le mani quando sbagliate e qua ve ne approfittate. Avete trovato l’America in Italia», così il controllore si sfoga con la straniera. Lo riporta Il Corriere.

Anche Corrado Valsecchi, consigliere comunale di Appello per Lecco oltre che fondatore di Les Cultures, è così intervenuto: «Lascia interdetti la visione del video che ritrae il controllore lasciarsi andare urlando contro la signora (immigrata) con frasi scomposte e irripetibili per l’evidente sfondo razzista. Vediamo nel video la signora che risponde in modo composto ad un atteggiamento provocatorio che avrebbe eventualmente dovuto concludersi con una contravvenzione per la mancata obliterazione del biglietto senza scadere in una gazzarra indecorosa e offensiva», ha scritto su Facebook.