Roma, 10 giu – Non è il primo siparietto che va in scena tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. Ma stavolta il noto scrittore e alpinista si è spinto un po’ più in là, finendo per mettere in imbarazzo la conduttrice. Durante l’ultima puntata di Cartabianca, infatti, la Berlinguer chiede a Corona che cosa farebbe per regalo a Francesco Guccini, che tra pochi giorni compirà 80 anni. Allora lo scultore afferma che al cantante regalerebbe «delle gocce alle cinque essenze per respirare meglio». Poi Corona offre lo stesso dono alla conduttrice, specificando che si tratta di «gocce afrodisiache», facendo arrossire la Berlinguer e suscitando il riso degli operatori in studio.

Galeotto fu il manuale anticellulite

Ma non è finita qui perché, cambiando argomento, Bianca Berlinguer chiede a Corona un commento su un fatto molto curioso, e cioè che in vetta alle classifiche dei libri c’è attualmente non l’opera di qualche virologo, bensì un manuale anticellulite. Ma prima di dargli la parola, la conduttrice avverte lo scrittore: «Non dica qualche cattiveria, però, ché io la cellulite non ce l’ho». A questo punto Corona si scatena: «Intanto io non lo so se Lei ha la cellulite, finché non vedo», scatenando una nuova ondata di risate e imbarazzo. «Tiri giù le gonne e vediamo», aggiunge. Ma la Berlinguer taglia corto: «Non dica stupidaggini, andiamo avanti».

Corona incontenibile

Corona torna serio e si mette a parlare della cellulite, tanto che in studio sembra finalmente tornata la normalità. Ma l’apparenza inganna. E infatti l’artista friulano fa notare che «a usare i prodotti per la cura del corpo sono soprattutto i maschietti». Ma stavolta è la Berlinguer a lanciare la provocazione: «Lei però mi sa che non li usa», attacca la conduttrice. E Corona raccoglie la sfida: «Vuole vedere? Guardi che mi tiro giù i pantaloni». «No no, per carità, ci credo sulla parola», ribatte la Berlinguer. Ma Corona ormai è un fiume in piena, e ammicca: «Le piacerebbe vedere eh…». E insiste: «Guardi che mi tiro giù i pantaloni». A tanto, però, non si è poi arrivati.

Vittoria Fiore