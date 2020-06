Roma, 10 giu – La «chiamata al mea culpa» generalizzata che le proteste del Black lives matter hanno innescato in seguito alla morte di George Floyd sta investendo ogni aspetto della società civile. Cinema, televisione, cultura, monumenti, storia, politica, marketing, tutto il mondo – o quasi – sta poggiando in terra il ginocchio per riconoscere il tanto vituperato quanto inesistente «peccato originale» del razzismo intrinseco, quello originato dal colonialismo – come se questo fosse un’esclusiva europea – che poi sfocia in un necessario, quasi auspicato autorazzismo anti-bianco.

Scienza e quote nere

Questo tsunami di «vergogna bianca» ha ora investito anche la scienza, e la chiamata parte da Cell, una delle più prestigiose riviste scientifiche americane. In un editoriale pubblicato oggi presenta un’analisi di tutti i modi in cui la scienza è complice di un razzismo «manifesto e sistematico» che prospera grazie all’ «epidemia di diniego del ruolo integrale che ogni singolo membro della società gioca nel sostenere lo status quo». L’epidemia quindi, non è più quella del coronavirus, ma del razzismo. Tutto come da copione. E qui Cell parte a battersi il petto per la sottorappresentazione, di seguito annunciando il ricorso alle «quote nere» nel proprio organico. «La nostra rivista, impegnata nella pubblicazione e diffusione di entusiasmanti lavori nel campo delle scienze biologiche, è composta da 13 editor scientifici. Nessuno di noi è nero. Ma la sottorappresentazione degli scienziati neri va oltre il nostro team: riguarda i nostri autori, i revisori e il comitato consultivo».

Una razza che esiste solo quando fa comodo

«La scienza ha un problema di razzismo», per vederlo basta guardare alla «storia della genetica umana, un campo che è stato ripetutamente usato come fondamento scientifico per la definizione di ‘razze’ umane e per sostenere diseguaglianze intrinseche. I propugnatori dell’eugenetica usano gli alleli che portiamo come ragione per dichiarare una superiorità razziale, come se l’espressione di un gene della lattasi avesse a che fare con l’umanità di una persona. La razza non è genetica». Ma non solo così si manifesta il razzismo per Cell: vi è anche una «estrema disparità di database genetici e clinici che gli scienziati hanno costruito». La maggior parte dei dati è riferita ai bianchi, «le cui malattie sono molto più studiate e comprese rispetto a quelle dei neri». Ah! Quindi in questo caso le razze esistono?

Neri o semplicemente poveri?

Per non parlare del diritto alla salute dei neri: «le statistiche sulle disparità di morbilità e mortalità negli ospedali di tutto il Paese, evidenziata dalla corrente pandemia: chiediamoci perché le donne di colore hanno una probabilità cinque volte maggiore delle donne bianche a morire durante la gravidanza, o perché i bambini neri hanno il doppio delle probabilità di morire rispetto ai bambini bianchi nati negli Stati Uniti. La salute dei neri non è mai stata la priorità». Si potrebbe controbattere che forse il problema non è il colore della pelle ma la povertà, che si estende a tutte le varie sfumature melaniniche, ma Cell da quell’orecchio pare non sentirci.