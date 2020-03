Milano, 18 mar – “Coronavirus se vuoi ammazzare, ammazza quelli razzisti, non quelli che non lo sono, perché sono come noi”: queste le parole di un cittadino straniero, che chiede al coronavirus di prendersela con Salvini e i suoi “fan”, immortalate in un video.

“Corona, fammi un piacere, ammazza Salvini”

Questo video è stato diffuso su Facebook da Alessandro Morelli: “Dai Corona, per piacere, non fare questo. Qualche volta io ho bisogno di uscire con i miei figli per andare a divertirmi, andare a lavorare. Queste cose qua”, esordisce lo straniero con tono svagato. Poi il brutale attacco, un insulto nei confronti delle persone che hanno già perso la vita o che soffrono a causa del Coronavirus. “Io ti voglio dire una cosa: tu, se vuoi ammazzare, se vuoi uccidere i bianchi, anzi, gli italiani, per piacere lascia quelli bravi”, dice l’extracomunitario :“Quelli che non sono razzisti, perché sono come noi. Lasciali stare in pace. Però ammazza tutti quanti quelli razzisti di merda, cioè Salvini e la sua gente. Ammazzali, uccidili tutti quanti, perché non meritano di vivere. Sono tutti ignoranti e razzisti di m***a. Mi fai un grande piacere”. E non finisce qui, perché il giovane insiste ancora: “Tu sei amico mio, no? Allora ammazzali tutti quanti. Una grande ammazzata. Questo vogliamo noi. E così viviamo tranquilli, il mondo va avanti. Va bene?”. “Ciao Corona, ti voglio bene”. Si congeda l’uomo, e lancia un bacio. Un fake? Qualcuno ha pensato anche a questo, ma fino ad adesso non ci sono dimostrazioni di questa tesi.

Ilaria Paoletti