Roma, 18 mar – Papa Francesco a Roma è andato a chiedere aiuto alla Madonna Salus Populi Romani, tra le altre, in questi momenti drammatici generati dal coronavirus. E sin qui, sembrerebbe aver fatto il suo buon “dovere” di Pontefice tra la dimensione terrena e quella divina. Poi, però, si è ricordato di essere Bergoglio, e ha ringraziato Fabio Fazio.

Il Papa la pensa come Fazio

“La consolazione” ha dichiarato il Papa in un’intervista a La Repubblica “adesso deve essere impegno di tutti. In questo senso mi ha molto colpito l‘articolo scritto su Repubblica da Fabio Fazio sulle cose che sta imparando da questi giorni“. Il Pontefice, ammirato da quanto scritto dal conduttore di Che tempo che fa, in particolare si è trovato d’accordo con il fatto che “i nostri comportamenti influiscono sempre sulla vita degli altri. Ha ragione ad esempio quando dice: ‘È diventato evidente che chi non paga le tasse non commette solo un reato ma un delitto: se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua’. Questa cosa mi ha molto colpito”. Tra le altre cose, Fazio sosteneva di essere sempre più convinto di tenere aperti i porti proprio “grazie” all’emergenza coronavirus.

Tra Fazio e Mario Monti

Insomma, il Papa non solo è sulla stessa lunghezza d’onda di Fazio, ma pure di Mario Monti: la responsabilità dei tagli alla sanità non ricade sulle scriteriate politiche europee di austerità e dei «conti in ordine» – come ha denunciato in maniera perentoria l’ex ministro della Salute Girolamo Sirchia – ma sugli evasori. Forse il Papa farebbe meglio a fare un altro giro di chiese.

Ilaria Paoletti