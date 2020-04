Roma, 11 apr – Non c’è bisogno di sottolineare quanto già spiegato molto chiaramente: l’Italia esce dalle trattative all’Eurogruppo non solo sconfitta ma anche presa per il naso. Malgrado le dichiarazioni dei membri del governo, la linea della Germania e dell’Olanda ha ancora una volta avuto la meglio, mettendo al collo dell’Italia il cappio del debito e promettendo all’Italia una somma del tutto insufficiente rispetto a quella di cui la nostra nazione avrebbe effettivamente bisogno.

Governo umiliato all’Eurogruppo

Questo è il risultato di giorni di trattative, durante i quali gli italiani sono rimasti con il fiato sospeso sperando che, per una volta, il governo – cioè chi li rappresenta – mostrasse determinazione e inflessibilità. E invece, niente: l’Italia è stata svenduta e il muro costruito da Germania e Olanda non è stato neppure scalfito.

L’umiliazione non è però il solo aspetto ripugnante della trattativa; ancor più ripugnante è l’ipocrisia con la quale i nostri governanti vendono la soluzione concordata (che consiste nei fatti in una resa senza condizioni): a fronte di un malumore generalizzato, riscontrabile non solo nelle forze di opposizioni più agguerrite che arrivano a parlare di “Caporetto” e di “alto tradimento”, ma anche in quelle più moderate che minacciano di sfiduciare il governo e addirittura in esponenti della stessa maggioranza, l’esecutivo, anziché ammettere la sconfitta, mantiene un atteggiamento da vincitore che risulta persino ridicolo.

Non solo: Palazzo Chigi persiste nel mantenere misure di contenimento – la cui restrittività, sia chiaro, è determinata quasi unicamente dall’esiguo numero di posti in terapia intensiva conseguente alla restrizione alle spese per la sanità pubblica – che stanno portando l’Italia verso quella che potrebbe essere la peggiore crisi dal secondo dopoguerra. Il governo ha giustificato il prolungamento di queste misure e le inevitabili conseguenze economiche negative assicurando che le risorse per fare fronte a tali conseguenze sarebbero state ottenute in tempi brevi e immediatamente messe a disposizione dei cittadini: cosa racconterà adesso? La linea della fermezza, finora, il governo l’ha dimostrata solo nel tenere i cittadini chiusi in casa: come mai questo atteggiamento inflessibile è scomparso quando chi di dovere si è ritrovato di fronte ai propri pari?

Edoardo Santelli