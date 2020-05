Roma, 17 mag – Il nuovo aggiornamento dei dati sul contagio da coronavirus conferma i trend della settimana: cala sia il numero dei contagiati che i ricoveri in terapia intensiva. Purtroppo, però, si contano altri 145 morti.

Altri 145 morti in 24 ore

Scende sotto quota 70mila il numero dei contagiati. Gli attualmente positivi, in totale, sono 68.351, e si registra quindi una decrescita di 1.836 assistiti rispetto a ieri. Da ieri i morti sono stati 145. Il totale di decessi per coronavirus in Italia arriva dunque a 31.908.

Aumentano i guariti

Sale anche il numero complessivo dei pazienti dimessi: i guariti sono 125.176, con un incremento di 2.366 persone rispetto a ieri. A oggi il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus è di 225.435: da ieri ci sono 675 nuovi casi. Sono, invece, 762 i pazienti in terapia intensiva, ovvero 13 pazienti in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 10.311, anche qui si registra un calo, con 89 individui in meno rispetto a ieri. Zero contagi in Valle d’Aosta e Calabria, nove Regioni sono sotto i dieci.

Ilaria Paoletti