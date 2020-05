Roma, 5 mag – Dati nel complesso positivi quelli riportati oggi dal consueto bollettino della Protezione civile.

I dati della Protezione civile di oggi

Purtroppo si registrano altri 236 morti in Italia a causa del coronavirus. In totale, le vittime dall’inizio dell’emergenza sono 29.315. Nel complesso, invece, i guariti sono sono 85.231, con un incremento di ben 2.352 individui solo nelle ultime 24 ore. Attualmente, i casi positivi sono 98.467: si registra quindi un calo di 1.513 rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 80.770, quelle ricoverate, invece sono 16.270. Anche qui si registra un calo di 553 unità. I pazienti in terapia intensiva sono 1.427, meno 52 unità rispetto a ieri. Invariato il dato della Lombardia a quota 532, circa un terzo del totale.

La situazione in Lombardia

In Lombardia, da ieri, sono 500 le persone risultate positive, la quota dei contagi ha raggiunto il numero di 78.615. Sono stati 213 in meno, invece, i ricoveri. Tutta la provincia di Milano vede una flessione dei contagi: sono 144 in più, contro i 186 di ieri. A Bergamo, invece, si sono registrati solo 12 casi positivi.

Ilaria Paoletti