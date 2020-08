Roma, 23 ago – “Ecco un dato che tutti aspettavamo e che alcuni di noi avevano ampiamente previsto già tre mesi fa… Dopo la carica virale ridotta (dimostrata dalle pubblicazioni di Massimo Clementi), ecco la dimostrazione che il SARScoV-2 è mutato. La mutazione trovata nel virus sembrerebbe renderlo meno aggressivo e virulento“. Così il virologo Matteo Bassetti riporta la notizia sulla sua pagina Facebook secondo cui il coronavirus oggettivamente ora è meno pericoloso. Fatto conclamato dai pochi ricoveri e dai pochi soggetti sintomatici tra i nuovi contagi. “Ovviamente aspettiamo la pubblicazione su una prestigiosa rivista ad alto indice di impatto e anche altri studi simili”, precisa Bassetti, che poi fa i complimenti al ministro della Salute per non aver fatto – una volta tanto – il solito allarmismo sull’epidemia.

Il plauso a Speranza per aver ammesso che situazione è meno grave

“Oggi voglio fare un grande applauso al ministro Roberto Speranza che ha detto in un’intervista che la situazione italiana non è paragonabile a quella di marzo.

Si è detto anche ottimista perché Il nostro Servizio sanitario nazionale si è molto rafforzato – scrive Bassetti -. Ha anche detto che la situazione non è paragonabile a quella di febbraio-marzo, quando avevamo una curva di contagi fuori controllo e non avevamo un apparato pronto a tracciare e isolare i casi. Un ottimo intervento cauto, ma rassicurante, che condivido al 100%”, conclude Bassetti.

“Soggetto asintomatico ha indice di contagio inferiore”

Il virologo, da settimane in controtendenza – dati alla mano – rispetto alla narrazione giallofucsia di un virus eterno e sempre mortale, fa presente che ieri ci sono mille contagiati per la maggioranza asintomatici con soli 3 decessi e una riduzione dei malati gravi. “Ma a nessuno interessa dirlo”, è l’attacco ai media. L’esperto poi precisa che un soggetto asintomatico, rispetto a chi manifesta tosse, febbre e problemi respiratori ha un indice di contagio inferiore. Sempre sulla sua pagina Facebook leggiamo che la maggior parte dei decessi “riguarda pazienti la cui infezione risale a vecchia data. Non è quindi questo un dato che può essere considerato come attuale, immediato. La letalità ricavata è pari allo 0,22%, in riduzione rispetto al dato della scorsa settimana (0,32%) e della precedente (0,4%). E al momento – conclude – non ci sono segni di stress ospedaliero.

I nuovi contagi sono nella norma

I nuovi contagi sono nella norma, rispetto a un’epidemia che è stata contenuta con il lockdown per poi tornare a diffondersi lievemente con la riapertura del Paese. Così come l’abbassamento dell’età dei soggetti positivi è indice di rischi inferiori, visto che la Covid-19 colpisce in modo grave soprattutto gli anziani.

Adolfo Spezzaferro