Lodi, 24 feb – Il bollettino delle vittime del coronavirus conta un altro decesso, il sesto in Italia dall’inizio del contagio e il terzo da stamattina. Un altra vittima lombarda, un altro anziano, un ottantenne di Castiglione d’Adda risultato positivo al coronavirus, morto all’ospedale Sacco di Milano. Giovedì era stato trasferito dal 118 all’ospedale di Lodi per un infarto, lo stesso giorno dell’arrivo del 38enne codognese, il primo paziente risultato positivo al virus. L’anziano è stato ricoverato in rianimazione e trasferito al Sacco di Milano dove è deceduto, dopo essere risultato positivo all’agente patogeno. La Lombardia rimane la regione con il maggior numero di infetti, finora 72, mentre sono 230 i contagiati nel Paese. La mortalità del coronavirus ha raggiunto il 2,6%

[in aggiornamento]

Le altre vittime

Le altre due vittime del giorno sono un uomo di 88 anni di Caselle Landi, provincia di Lodi e un 84enne deceduto all’ospedale di Bergamo. In Veneto ai 25 casi di ieri si sono aggiunti altri due casi di Coronavirus. Lo riferisce la Regione Veneto. Si tratta di una persona anziana del centro storico di Venezia, che era già ricoverata all’Ospedale Civile e che è stata trovata positiva al virus, e di una persona del Padovano.

Nuovi casi in Emilia

Si registrano sette nuovi casi positivi al tampone sierologico in Emilia-Romagna, tutti connessi al focolaio lombardo: cinque, di cui quattro cittadini lodigiani, rilevati a Piacenza, e due residenti in provincia di Parma – una signora che si era recata più volte all’ospedale di Codogno, in Lombardia, per assistere la madre, e un uomo che si era recato sempre a Codogno per un evento di ballo. Ricoverati in isolamento al reparto infettivi all’ospedale di Parma, per ora sarebbero in buone condizioni. Sale quindi a 16 il numero dei casi positivi in regione.

Verso identificazione del paziente zero?

Ci sarebbe una svolta sull’individuazione del paziente zero, l’iondividuo cioè dal quale è partito il contagio che si è diffuso in tutto il Nord italia. Secondo le notizie riportate dall’Ansa, sarebbe un agricoltore di 60 anni di Albettone, paese vicino a Vo’ Euganeo, focolaio in Veneto, che era si era recato nei giorni scorsi a Codogno, il focolaio in Lombardia. L’uomo ora presenterebbe sintomi influenzali.

Cristina Gauri