Roma, 13 giu – Dopo quasi due mesi senza alcun caso, torna a fare paura il coronavirus nella capitale cinese. Due giorni fa – a distanza di 56 giorni dall’ultimo positivo – sono stati infatti riscontrati a Pechino due nuovi episodi, legati ancora una volta ad un mercato alimentare, quello di Xinfadi, il più grande della metropoli. Tanto è bastato a spingere le autorità a varare nuove misure di contenimento, pur senza – al momento – innalzare il livello di allerta sanitaria.

Pechino chiude 11 quartieri

Oltre al mercato in sé – chiuso e sorvegliato a vista dalle forze dell’ordine – sono stati infatti isolati ben 11 quartieri adiacenti alla struttura, così come tutti gli asili e le scuole dell’area. I primi tamponi effettuati sui cittadini – sono in corso analisi su oltre 10mila persone – hanno riscontrato circa 50 casi di positività, ma i pazienti risultano tutti asintomatici. Positivo anche un residente del distretto di Haidian (a nord di Pechino, mentre il mercato di Xinfadi – attualmente sottoposto ad approfondita sanificazione – si trova nella zona sud della capitale, nel distretto di Fengtau) venuto a contatto per motivi di lavoro con alcuni dipendenti della struttura. Da quel che è dato sapere, l’origine del nuovo contagio sarebbe da ascriversi ad un tagliere sul quale veniva affettato del pesce (forse salmone) d’importazione.

Al fine di evitare il rischio di diffusione a macchia d’olio di questo nuovo focolaio, tanto più che stiamo parlando di una delle zone più densamente popolate al mondo, l’amministrazione di Pechino è entrata in “modalità bellica”, sospendendo numerose attività tra cui tutte le manifestazioni sportive previste nei prossimi giorni: “A causa dei cambiamenti nella situazione della prevenzione e del controllo delle epidemie a Pechino, d’ora in poi tutti i tipi di eventi sportivi saranno sospesi in città per ridurre i rischi legati alla mobilità e ai raduni delle persone e garantire la salute e la sicurezza”, hanno spiegato le autorità.

Nicola Mattei