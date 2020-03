Roma, 17 mar – La pandemia sta purtroppo mettendo a dura prova il sistema sanitario italiano, ma se i medici stanno compiendo sforzi immani negli ospedali per prendersi cura delle persone contagiate dal coronavirus, nulla possono contro l’idiozia. D’altronde, quest’ultima è un disturbo notoriamente incurabile. Chissà dunque cosa penseranno i professionisti sanitari leggendo l’ultimo post su Facebook dell’impareggiabile Christian Raimo, da qualche settimana orfano della caccia alle streghe fasciste e a rischio solipsismo. Così, curiosi di gustarci qualche amenità d’evasione, ci siamo tuffati sul profilo del nostro professore di scienza della fuffa preferito. E invece di rinvenire qualche bischerata sul pericolo razzista alle porte, abbiamo trovato uno sfogo che farebbe strabuzzare gli occhi anche ai reduci delle comuni sessantottine. E’ da leggere tutto d’un fiato.

“Non si trova la roba”

“In questi giorni non si trova roba. Gli spacciatori sono chiaramente scomparsi. I rifornimenti sono chiaramente bloccati. Zero fumo, erba, coca, eroina. I tossicodipendenti ma anche chi ne fa un uso abituale, anche solo ludico, stanno subendo contraccolpi fisici e psichici notevoli. I medici sono surclassati da richieste di aiuto. Tra le tante cose che questa pandemia ci fa capire è il valore dell’antiproibizionismo, e che il proibizionismo ha anche degli effetti sociali devastanti”. Rileggetelo pure con calma, prendetevi tutto il tempo necessario per apprezzare l’ultima perla di chi, a ogni piè sospinto, prova a darvi lezioni di educazione e umanitarismo. Perché Christian Raimo stavolta si è superato e ha davvero scritto che il coronavirus sta creando problemi ai poveri tossici.

Deliri tremendi

Ma non solo, pure chi vorrebbe far uso di eroina e cocaina a scopo “ludico” non riesce a reperire la sua amatissima droga. La quarantena costringe tutti a restare chiusi in casa e purtroppo sono da mettere in conto sporadiche scene di isteria, estemporanee rabbie incontrollate, eccessive impulsività, paranoie e magari pure qualche effetto allucinogeno. Eravamo però convinti che il delirium tremens fosse una reazione psicotica associata all’astinenza prolungata da bevande alcoliche in soggetti affetti da alcolismo cronico. Siamo costretti a ricrederci e ci sentiamo in dovere di segnalare questa straordinaria scoperta alla comunità scientifica: in certi soggetti pure la mancanza di ore d’aria può generare deliri improvvisi.

Eugenio Palazzini