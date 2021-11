Roma, 3 nov — All’improvviso, un Andrea Crisanti che non ti aspetti. Un Crisanti, cioè, che spiazza tutti dichiarandosi contrario all’ipotesi di lockdown per gli italiani non vaccinati, se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare nelle prossime settimane. Il direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova si schiera nettamente contro quello ormai assurto alla notorietà come «modello Austria», ovvero lockdown e limitazioni selettive che finirebbero per riguardare soltanto i non vaccinati.

Crisanti: lockdown selettivo è una follia

«E’ una follia dal punto di vista giuridico ed epidemiologico» taglia corto Crisanti. Da giorni non si fa che discutere su cosa andrebbe fatto nel caso di innalzamento di contagi e a fronte dell’incedere delle varianti, e una delle soluzioni proposte, che proprio oggi ha ricevuto il placet entusiasta di Bassetti e di Pregliasco, è quella di differenziare i diritti a seconda dello stato vaccinale: se si è non vaccinati, quindi, si perderebbero molte possibilità di spostamento, di accesso a plessi pubblici, a esercizi commerciali e ristoranti. Crisanti, che l’anno scorso si era distinto come uno degli ultrà più spietati delle chiusure, stavolta non è d’accordo.

“I vaccinati trasmettono il virus”

«Penso che siamo all’improvvisazione», afferma all’Adnkronos Salute. «Non ha nessun senso epidemiologico anche perché i vaccinati trasmettono il virus», prendendo così di petto quello che è a tutti gli effetti un altro tabù della narrazione pro-vaccinale: ovvero, la contagiosità degli stessi vaccinati. Nonostante fino ad oggi la si sia pronunciata sempre a bassa voce, come se i vaccinati fossero immuni dal contagiare e dal potersi contagiare, la realtà dei fatti sembra drasticamente diversa. «E uno che non si può vaccinare perché sta male — si domanda Crisanti — che fa? Rimane a casa perché non si può vaccinare? La Costituzione — conclude —non la prevede questa cosa».

Cristina Gauri