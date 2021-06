Bolzano, 24 giu – Don Paolo Zambaldi ha sempre avuto delle posizioni “anticonformiste” in seno alla Chiesa – anche se da tempo, almeno all’apparenza sono piuttosto coerenti. Appena il Vaticano si è espresso in maniera critica sul Ddl Zan lui è arrivato in soccorso.

Il prete pro Ddl Zan: “Esporrò bandiera arcobaleno”

«Esporrò una bandiera arcobaleno e durante l’omelia della messa sottolineerò sicuramente l’assurdità della recente presa di posizione vaticana» dice Don Paolo Zambaldi, che si spiega molto bene sul suo blog. “Facciamoci sentire! Non dobbiamo permettere che un gruppetto di cialtroni porporati, in nome di una libertà di espressione totalmente malintesa, si permettano di limitare la nostra libertà di cittadini e di figli di Dio. E non possiamo accettare che ci facciano fare una figuraccia di queste proporzioni di fronte al mondo” scrive il don dopo una disamina un po’ semplicista del Ddl Zan e della conseguente presa di posizione della Chiesa.

L’iniziativa “rainbow”

“Domenica prossima, proviamo a superare la giusta indignazione. Andiamo tranquillamente a messa ma sfoggiando una mascherina e una borsa raimbow (sic). A chi provoca con le minacce diplomatiche, rispondiamo provocando col sorriso”, esorta don Paolo Zambaldi. Per il prete, il fatto che il Vaticano sostenga che il ddl Zan sarebbe scritto male e violerebbe il Concordato sarebbe “una balla talmente enorme che dovrebbero vergognarsi di pensarla”. Eppure lui può liberamente dire e pensare ciò che crede nonostante il Vaticano. Evidentemente non c’è così tanto da vergognarsi di fronte a tanta “democrazia”.

Ilaria Paoletti