Roma, 6 gen – Infuria il dibattito sul forfait della Rai dato a Rula Jebreal: dopo la polemica montata nei giorni scorsi per la possibile presenza della giornalista italo-palestinese al festival di Sanremo, i vertici di viale Mazzini hanno infatti bocciato l’idea di Amadeus di ospitare la “prezzemolina cosmopolita” e i suoi sermoni femministi. E ora, dopo le proteste di Italia Viva e delle varie truppe cammellate del progressismo italiano, è la stessa Rula a farsi sentire: giocando “in casa”, ovviamente, intervistata sulle pagine di Repubblica da un accomodante Gad Lerner.

Campionessa di vittimismo

La ex santorina racconta della “porta in faccia” di Mamma Rai: “Sabato scorso mi hanno telefonato pregandomi di fare io il passo, di rinunciare spontaneamente. Mi sono rifiutata. Gli ho mandato un messaggio scritto: se volete censurarmi dovete essere voi ad assumervene la responsabilità”. E’ chiaro fin dalle prime righe che l’unico scopo dell’intervista sia quello di consentire alla Jebreal di praticare lo sport in cui eccelle maggiormente: il vittimismo.

Le accuse alla Lega

“Evidentemente – aggiunge – qualcuno si è spaventato che venisse offerta una ribalta a italiani nuovi, a persone diverse come me che appartengono a un’Italia inclusiva, tollerante, aperta al mondo, impegnata in missioni di dialogo e di pace”. La solita solfa: per la giornalista dovremmo sorbirci il catechismo di genere anche sul palco dell’Ariston, pena l’accusa di “codardia”. E poi punta il dito – nemmeno troppo velatamente – contro il leader del Carroccio Matteo Salvini: “In Rai c’è un brutto clima e gli attacchi sono partiti da persone a lui vicine”.

“Trasmettono un’immagine chiusa, vecchia dell’Italia. Cosa vuol dire essere italiani? Avere tutti la pelle dello stesso colore e le stesse idee? L’Italia che noi sogniamo per i nostri figli è un Paese collegato al resto del mondo. È un’Italia in cui c’è posto per Salvini ma anche per Liliana Segre e, se permettete, per Rula Jebreal”. Non le entra proprio in testa (o le fa comodo così): a nessuno frega nulla del colore della sua pelle, ma a molti dà fastidio la sua arroganza, il suo snobismo, la sua malafede nel distorcere i fatti.

Negare l’evidenza

Ora Rula nega persino di avere definito l’Italia un Paese razzista: “resto allibita – dice la Jebreal – Sono grata all’Italia, e dopo quel che è successo intensificherò le mie presenze qui, non solo per venire a trovare mia figlia. Impegnarsi contro la xenofobia e la violenza sulle donne non deve essere né di destra né di sinistra. Se qualcosa devo rimproverarmi, è di non avere spiegato meglio quel che stavo facendo all’estero anche per onorare la mia cittadinanza italiana”, spiega proprio lei, che sul Guardian accusava l’Italia di essere preda di “un discorso politico mainstream razzista sempre più selvaggio, che sta trasformando una cultura calda, vibrante e aperta in uno spezzatino tossico di paura e disgusto”.

La risposta di Salvini

Nel frattempo è arrivata anche la risposta di Salvini, che dall’Emilia fa sapere: “Di tutto mi occupo fuorché di conduttori e di vallette di Sanremo. Penso che sia il Festival della canzone italiana e che, se uno vuole fare i comizi, deve andare in piazza o in Parlamento, non a Sanremo”.

