Roma, 28 nov – Ieri a Montecitorio è andata in scena una vera e propria rissa ma probabilmente ricorderemo questo giorno per il romantico gesto di Flavio Di Muro, deputato della Lega.

L’amore ai tempi del Dl Sisma

Proprio mentre in aula ci si apprestava a discutere gli emendamenti al Dl Sisma, Flavio Di Muro ha deciso di farsi avanti e di proporsi, davanti a tutta la Camera, alla propria fidanzata. La donna, che risponde al nome di Elisa, era seduta in tribuna.

“Rasserenare il clima”

Di Muro ha richiesto di intervenire, a quanto pare “sull’ordine dei lavori”, ma in realtà era intenzionato a fare ben altro: “Intervengo prima dell’inizio della seduta e magari con questo mio intervento, contribuisco a rasserenare il clima” ha iniziato il deputato della Lega. “Noi uomini istituzionali siamo sempre presi tutti i giorni dalla gestione delle emergenze, siamo quotidianamente impegnati in dibattiti politici e quando torniamo nel week end sul territorio cerchiamo di rispondere alle istanze della gente“.

“Non tralasciamo i veri valori”

“In tutta questa attività noi tralasciamo i veri valori, tralasciamo le persone che ci vogliono bene, tralasciamo le persone che amiamo. Mi spiace interrompere i lavori di questa seduta” ha continuato Di Muro “ma abbiate rispetto per quello che sto per dire, per la mia persona e per quello la vita di un uomo. Questo per me è un giorno diverso, un giorno speciale“.

La proposta

E qui la scena madre: Di Muro si inginocchia e, girandosi verso la tribuna dell’emiciclo, cava fuori dalla tasca un oggetto: “Presidente per rispetto non mi rivolgo a lei ma mi rivolgo in tribuna per dire “Elisa, mi vuoi sposare?”. Immediatamente i presenti hanno iniziato ad applaudire e lo hanno incoraggiato. Fico, però, non si è lasciato intenerire: “Capisco tutto, però usare un intervento per questo non mi pare assolutamente il caso. Capisco tutto, ma andiamo avanti con i lavori”.

Pezzopane (Pd): “L’amore unisce”

Ma i deputati colleghi di Di Muro, anche se dall’altra parte della barricata, hanno invece apprezzato: tanto che l’intervento successivo, quello della dem Stefania Pezzopane, è iniziato con la frase “l’amore unisce”. Ancora applausi a scena aperta. Ma Elisa avrà detto si o no? …

