Roma, 7 ott — Doccia fredda, anzi freddissima, per i 900 dipendenti di Teksid, fabbrica del gruppo Stellantis: a causa dei rincari energetici nello stabilimento di Carmagnola (da dove escono i basamenti per i motori delle auto ex Fca) quest’inverno si lavorerà senza riscaldamento. «Ci spiace ma quest’inverno non possiamo garantire la temperatura in tutta la fabbrica. Vi consegneremo presto tute termiche, stufette e giubbotti smanicati che si scaldano con le batterie elettriche», hanno fatto sapere venerdì scorso i delegati sindacali al termine di un’infuocata riunione con i vertici. Una notizia che sa di ritorno alle condizioni operaie di inizio rivoluzione industriale.

La fabbrica spegne i caloriferi, agli operai le tute termiche