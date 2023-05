Milano, 10 mag — Scene da Far West con tanto di rissa, assedio e minacce di morte all’ospedale Niguarda di Milano dove è andato in scena un tentativo di «regolamento di conti» tra membri di un clan di nomadi sinti. Il peggio è stato evitato solo grazie all’intervento dei carabinieri.

Far West al Niguarda, rissa e sparatoria tra sinti per “regolare i conti”

Sono da poco passate le 20 di sabato 6 maggio quando un uomo che accusa forti dolori al petto entra in pronto soccorso, specificando di essere cardiopatico. Il paziente viene preso in carico dal personale. Alcuni attimi dopo, sempre allo stesso reparto di emergenza, arriverà a bordo di un’ambulanza una donna in codice giallo, colpita da un proiettile che le ha trapassato il bacino ed è uscito senza ledere organi vitali. Nessuno è al corrente del fatto che i due pazienti, entrambi sinti, si conoscono: è stata la moglie del cardiopatico a esplodere il colpo di pistola che ha ferito la signora. La sparatoria si era verificata un’ora prima in via Cefalù, a Milano, nelle vicinanze del Cimitero Maggiore, e aveva visto il coinvolgimento di una sedicenne, rimasta ferita e trasportata al San Carlo, non in gravi condizioni.

Pareggiare i conti

Senza saperlo, il personale del pronto soccorso aveva dunque preso in carico due persone appartenenti a opposte fazioni e coinvolte in un regolamento di conti di una famiglia allargata. La verità è emersa successivamente, quando i figli dell’uno e dell’altra sono arrivati al Niguarda, fronteggiandosi in un pestaggio avvenuto nel cortile e un tentativo di parte della famiglia sinti di entrare nel pronto soccorso per «fare un bel lavoro» e pareggiare il conto.

Inferno in sala d’attesa