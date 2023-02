Bologna, 17 feb — Nonostante la propaganda martellante delle ultime settimane, alla stragrande maggioranza degli italiani non va proprio giù l’idea di integrare l’alimentazione mediterranea — che è già perfetta così come è — con prodotti derivati da larve e insetti nel nome della «sostenibilità ambientale»; alcuni, poi, sono particolarmente infervorati dal tema da arrivare a minacciare via social tutti quegli esercenti che «tradiscono» aderendo alla novità e che iniziano a introdurre ingredienti striscianti o a sei zampe nei propri menù. Come a Bologna, dove alcuni utenti social hanno storto il naso alla notizia dell’iniziativa intrapresa dalla pizzeria Almiro, dove i gestori stanno sperimentando una forma di integrazione della farina di grilli all’interno di alcuni impasti per pizza.

Farina di grilli nell’impasto della pizza: utenti social minacciano pizzaioli

I pizzaioli coinvolti nell’iniziativa (e bersaglio delle minacce) sono Giuseppe Rosa detto Pino, titolare della pizzeria Almiro di Osteria Grande, e Claudio Voci, epidemiologo torinese. Alla notizia dell’autorizzazione Ue alla commercializzazione della farina parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) hanno fiutato un’eventuale, futura occasione di business e di «innovazione», come se la pizza avesse bisogno di essere innovata per rimanere competitiva. «Al momento abbiamo cominciato con un 10-15% unito a una farina gluten free» illustra il signor Pino, «ma l’obiettivo è di riuscire ad aumentare la percentuale e, chissà, magari anche in un impasto a base di farine tradizionali. Ma il focus resta su quelle per celiaci». Di certo, per ora, non è un’operazione di marketing «perché, al momento, il costo è di circa 60 euro al chilo». Dunque perché questa contaminazione? «È il futuro, un’intuizione in cui credere per una valida opzione in più».

Ad alcuni questo “futuro” non piace