Roma, 17 feb – Sembra non trovare fine la tragedia che ha colpito la giovane ragazza di origini pakistane Saman Abbas, uccisa dai membri della sua stessa famiglia in seguito al rifiuto di un matrimonio combinato con un cugino residente nella terra natale. Il processo nei confronti dei familiari accusarti dell’omicidio della diciottenne si sta svolgendo in un clima di tensioni e minacce, l’avvocato Valeria Miari, che assiste come parte civile il fratello di Saman Abbas, ha comunicato in aula che: “Questo ragazzo è certo che per aver parlato subirà la stessa sorte della sorella“.

Minacce dalla famiglia di Saman Abbas al fratello e al fidanzato

Il minorenne è testimone chiave nel processo ai cinque familiari dell’adolescente accusati dell’omicidio. Le difese degli imputati hanno chiesto di risentirlo nel processo, mentre il suo avvocato si oppone facendo riferimento anche a “forti pressioni che ha subito da persone vicine al nucleo familiare” e “al trauma subito”. “Ha chiesto di vedere il corpo, è convinto sia la sorella”, ha detto ancora. Non mancano le minacce e la forte pressione che vengono indirizzate dal nucleo familiare anche nei confronti del fidanzato di Saman Abbas, elementi su cui ha insistito il difensore del ragazzo.

Familiari accusati di omicidio premeditato con aggravanti

Contemporaneamente, dal processo emergono le prime responsabilità degli indagati. Danish Hasnain, zio di Saman, oltre ad aver consentito il ritrovamento del corpo nel novembre dello scorso anno, avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti secondo cui avrebbe solo accompagnato i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, coimputati, a seppellire il corpo. Per l’accusa è invece ritenuto l’esecutore materiale. Attualmente agli imputati, sono contestati omicidio aggravato da premeditazione, motivi abietti e legame di parentela, oltre a occultamento di cadavere e sequestro di persona.

Andrea Grieco