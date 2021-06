Roma, 18 giu — Il vaccino ai giovani? Un azzardo. Non se ne conoscono gli eventuali effetti tossici, perché, di fatto, le case farmaceutiche non dispongono ancora di alcun dato. A lanciare l’allarme non è di certo un becero no-vax ossessionato da complotti in salsa 5G e microchip sottopelle, ma il farmacologo Silvio Garattini. Tra le varie attività intraprese nella sua carriera, Garattini si è preso la briga a fondare l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs di Milano, di cui è anche presidente. Non proprio il primo sprovveduto che passa, tanto per usare un eufemismo.

Garattini boccia il vaccino ai giovani

Intervenuto alla trasmissione Agorà su Rai 3, ha espresso le proprie preoccupazioni sulla somministrazione del vaccino ai giovani. «Non sappiamo quali sono gli effetti tossici nei giovani. Non abbiamo nessun dato. E gli effetti tossici si manifestano quando sono vaccinate centinaia di migliaia di persone», spiega. Garattini sottolinea l’importanza di vaccinare prima tutti gli anziani, i più esposti a forme più virulente — e mortali — di Covid-19. «Perché vaccinare i giovani? Bisogna mettere in sicurezza gli anziani, altrimenti continuiamo ad avere morti. Quella deve essere la priorità». E poi, parlando di un’eventuale imposizione vaccinale: «L’obbligo vaccinale potrebbe essere una strada per gli over 60 scettici, ma prima curiamoci di chi vuole vaccinarsi e ancora non ha potuto farlo per i limiti della nostra organizzazione: deve essere un obiettivo prioritario».

L’interrogazione di FdI

Dichiarazioni che danno sicuramente sponda alla mozione, presentata da Fratelli d’Italia, con cui si chiede che venga sospesa la vaccinazione di massa nei bambini e negli adolescenti «se non in presenza di indicazioni specifiche per singoli casi». Nell’interrogazione vengono portati gli esempi di Usa, Gran Bretagna, Israele e Germania. In quest’ultimo caso, in particolare, l’autorità vaccinale del Robert Koch Institut, raccomanda di vaccinare contro il Covid solo i ragazzi e bambini con patologie pregresse.

Cristina Gauri