Genova, 11 mag – Arriva la tanto “agognata” Fase 2 e in Liguria la giunta presieduta da Giovanni Toti lavora per la riapertura per le spiagge già dal 18 maggio, ma i proprietari degli stabilimenti balneari lanciano un allarme relativo all’obbligo di distanziamento sulle spiagge, e voglio anche fare chiarezza sulla durata delle concessioni. Enrico Schiappapietra, presidente ligure del Sindacato italiano balneari Confcommercio, dichiara: “Bisognerebbe che ci dicessero che avremo continuità: buona parte delle concessioni scade nel 2020. Sarebbe sufficiente che tutte le amministrazioni dicano che applicano la norma che le estende”.

Spiagge, costi fissi e investimenti

“Se scendiamo sotto al 50% di ricavi rispetto all’anno precedente, pur diminuendo la forza lavoro, sicuramente non potremo gestire lo stabilimento e saremo costretti a chiudere”, dice ancora Schiappapietra. “Ci sono i costi fissi del salvataggio, di affitto, di Tari, Imu, l’imposizione fiscale è in media del 65%, stipendi, i costi di acquisto delle materie prime. Quando si parte con una concessione ci sono dei investimenti iniziali di circa 30-50 mila euro ad attività. Siamo pronti a un’estate sociale ma ci serve una continuità aziendale”.

“Estensione delle concessioni”

Poi Schiappapietra ricorda che “la legge di stabilità del 2018, dopo le mareggiate che distrussero le coste propose di ricostruire a fronte di un’estensione delle concessioni al 2033″. E via di altri investimenti e mutui che ora mettono ancor di più in difficoltà i proprietari degli stabilimenti liguri: “Abbiamo ricostruito, fatto mutui e furono estese al 2033, ma la norma un po’ è applicata e un po’ no“. Da qui, la richiesta di chiarezza in un momento di grande insicurezza: “Sarebbe sufficiente che tutte le amministrazioni dicano che la applicano”.

Ilaria Paoletti