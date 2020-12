Roma, 22 dic – Ogni giorno gli italiani si alzano dal letto e sanno che ad attenderli ci sarà la quotidiana sparata dal sapore catastrofista-escatologico di Walter Ricciardi: “Se continua di questo passo avremo 40mila morti a febbraio”. Lo ha detto a Buongiorno su SkyTg24 parlando del numero di vittime della seconda ondata di coronavirus che potrebbe schizzare verso l’alto se gli italiani rispetteranno le misure restrittive anti contagio. “Dipende da noi”, ha asserito con gravità.

Ricciardi prevede 40mila morti

Per Ricciardi “le nuove misure sono adeguate nei principi, perché la cosa importante è limitare la mobilità. Con la variante inglese siamo esposti non soltanto al virus per come lo conosciamo, ma a un virus ancora più contagioso”, ha precisato. “Il problema è la tempistica: se si pensa di attenuare questa curva epidemica con dei giorni è un’illusione, se invece si pensa di attrezzarsi per resistere settimane si ha una possibilità di vincita“. Come sempre, il pensiero della catastrofe economica a cui andremo incontro nei prossimi mesi non sfiora minimamente il consulente del ministro della Salute.

Ricciardi poi azzarda una previsione: “saremo fuori” dalla crisi Covid-19 “ad anno inoltrato. Pian piano le dosi di vaccino arriveranno. Prima si vaccinerà il personale sanitario, poi i pazienti delle Rsa, i pazienti ultraottantenni, i pazienti anziani al di sotto degli 80 anni, poi tutta la popolazione”. Poi passa a commentare negativamente gli esiti del tracciamento positivi: “non ha funzionato, non ci siamo preparati adeguatamente nelle comunità a tracciare. Non abbiamo rafforzato quella macchina di diagnostica e tracciamento che ha consentito a Paesi come l’Australia e la Nuova Zelanda di celebrare il Natale normalmente”.

Ci vorrà ancora molto tempo

Insomma, gli italiani non si illudano: per fare scendere la curva epidemica e azzerare le morti, Ricciardi è sicuro che “ci vorrà ancora molto tempo. Di fatto quello che è successo da noi, come in altri Paesi, è che la curva è salita moltissimo. Quando si hanno decine di migliaia di casi al giorno, per farli poi ritornare a un livello in cui è possibile tracciare bisogna aspettare tanto”. Il che, nel “ricciardese”, si traduce in altri mesi di prigionia, restrizioni, chiusure.

Cristina Gauri