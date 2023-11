“Filippo Turetta ragazzo modello”: l’incredibile provocazione su Facebook

Roma, 20 nov – Il dramma dell’omicidio della giovane Giulia Cecchetin, studentessa veneta di appena 22 anni, ha scosso tutta Italia. Il caso di cronaca nera sta ricevendo grandi attenzioni da giorni, complice anche l’arresto di Filippo Turetta, ex fidanzato della vittima fermato questa domenica in Germania e quasi sicuramente (si aspetterà l’iter giudiziario) colpevole dell’agghiacciante assassinio. Complice anche la forte esposizione mediatica, su Facebook è apparsa una pagina a sostegno del presunto assassino denominata “Filippo Turetta ragazzo modello”. Che sia una provocazione di cattivo gusto o un episodio di sciacallaggio, non si conosce l’origine di questa pagina social.

La pagina social su Filippo Turetta

“Per confutare le illazioni su un bravo ragazzo vittima del pressappochismo dei media”, questa la descrizione, con una foto del giovane come profilo, che appare sulla pagina Facebook a sostegno del principale indiziato per la macabra violenza che ha tolto la vita a Giulia. I vari post che sono stati pubblicati anonimamente dal profilo prendono di mira la ricostruzione dei fatti proposta dai media, oltre che le dichiarazioni della sorella della vittima, Elena. “La sorellona, ancora sui social, stavolta direttamente contro un Ministro (che per noi è un coglione ma in questo caso non ci pare abbia scritto nulla di insensato). Non sarà che tra 6 mesi ci sono le elezioni europee e “qualcuno/a” sta prendendo la palla al balzo? Avremo presto in circolazione una nuova Ilaria Cucchi?”, questo il tipo di attacchi rivolti dalla pagina.

Indagato per omicidio volontario

La fuga di Filippo Turetta si è conclusa dopo otto giorni a Bad Durremberg, cittadina vicino a Lipsia. Ora il ragazzo, dopo la scoperta del corpo della giovane avvenuta sabato 18 novembre, è indagato per omicidio volontario aggravato dal vincolo affettivo. Secondo l’accusa, Turetta avrebbe colpito più volte con le mani la ragazza e caricarla di forza in macchina (come mostrato in un video in possesso della procura di Venezia). Per ora non si hanno notizie sulla possibile arma del delitto che ha inferto almeno 20 coltellate a Giulia Cecchetin.

Andrea Grieco