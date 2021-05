Firenze, 3 mag — Non c’è pace per i ristoratori che da una settimana, tra mille difficoltà, norme schizofreniche, cavilli grotteschi e coprifuoco cercano di riavviare quello che resta delle attività dopo quasi sei mesi di chiusure: la multa erogata dal gabelliere di turno è sempre dietro l’angolo. Quando non ci si mette la polizia, arriva il maltempo a rompere loro le uova nel paniere. Le misure di contenimento del virus prevedono infatti che la consumazione avvenga esclusivamente all’aperto. Con tutte le limitazioni del caso se il meteo si rivela inclemente.

Multa per aver riparato i clienti dalla pioggia

Emblematica — e assai triste — la vicenda di Romualdo, una nota pizzeria di Firenze, dove le forze dell’ordine hanno multato il ristoratore reo di aver riparato dalla pioggia, dopo aver tirato una tenda, i clienti seduti nella corte interna dell’esercizio. Per i tutori della legge pandemica la copertura non avrebbe consentito il ricambio d’aria necessario a scongiurare il rischio di contagio. Cosa poteva fare il gestore del locale, del resto? Lasciare gli avventori sotto l’acqua? Cacciarli tutti quanti? A nulla è servito mostrare agli agenti i due lati aperti che consentivano il ricircolo d’aria.

Il gestore annuncia ricorso

Il gestore di Romualdo impugnerà la multa. «Farò ricorso — annuncia ai microfoni del Corriere — Ho seguito le regole, ho agito secondo la legge. Il ricircolo d’aria c’era perché i lati erano completamente aperti. Però, secondo la pattuglia che è intervenuta, la corte doveva essere aperta, nonostante piovesse a dirotto». Sulla testa del ristoratore non solo è piovuta una multa da 400 euro: le forze dell’ordine hanno disposto l’ulteriore «castigo», rappresentato dalla chiusura di un giorno. «In sedici mesi ho potuto aprire solo per sei mesi. Ho dieci dipendenti e sto facendo di tutto per andare avanti. Con questa multa è come se avessi lavorato gratis».

Cristina Gauri